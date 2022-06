Sconfiggi la noia con il divertimento! Banggood lancia il primo "Hobby Day"

GUANGZHOU, Cina, 16 giugno 2022 /PRNewswire/-- In seguito all'introduzione del nuovo slogan "Gear Up For Fun" a maggio 2022, il negozio online leader a livello globale Banggood ha lanciato la sua prima campagna Banggood Hobby Day il 6 giugno. La promozionedi di 21 giorni offre un'ampia gamma di prodotti e accessori per hobbisti e amanti del fai-da-te.

"La pandemia di Covid-19 ha avuto un enorme impatto sulla vita di noi tutti, indipendentemente dal luogo in cui viviamo, sottopostando la nostra salute fisica e mentale a uno stress senza precedenti.", ha dichiarato Vincent Zou, Presidente di Banggood. "Lo sviluppo di un hobby aiuterà le persone a superare i momenti difficili, quindi vogliamo fare in modo che tutti possano alimentare la passione per i propri hobby, sconfiggendo la noia con il divertimento."

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, nel primo anno di pandemia, la diffusione globale dell'ansia e della depressione è aumentata di oltre il 25%. Si riferisce che dall'inizio della pandemia, il numero di persone che soffrono di depressione è aumentato di 70 milioni e quello che soffrono di ansia di circa 90 milioni, mentre centinaia di milioni di pazienti in più soffrono di insonnia rispetto al passato.

Che si tratti di percorrere la strada del fai-da-te per addobbare la casa o sistemare auto o moto, di praticare sport all'aperto con amici e familiari, o di utilizzare un drone per registrare i momenti meravigliosi passati all'aperto, le persone possono divertirsi davvero, sia a casa che fuori: infatti avere un hobby è un elemento essenziale per uno uno stile di vita positivo.

Durante l'evento promozionale di Banggood Hobby Day, Banggood proporrà una gamma diversificata di prodotti, che spaziano dai giocattoli per il tempo libero alle attrezzature per l'aperto, dagli utensili all'elettronica digitale, dai prodotti sanitari per la casa all'abbigliamento di moda fino agli accessori per auto e moto, con numerose nuove offerte premium e sconti fino al 70%.

