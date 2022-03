Scopri il divertimento: Banggood annuncia i dettagli del suo Spring Trendy Festival 2022

GUANGZHOU, Cina, 10 marzo 2022 /PRNewswire/-- Banggood, uno dei principali negozi online a livello globale, lancerà la vendita primaverile 2022, detta Spring Trendy Festival Banggood, con numerosi marchi popolari. Gli acquirenti possono tornare a godersi il divertimento all'aperto questa primavera esplorando una straordinaria gamma di prodotti nuovi e innovativi.

Per soddisfare le aspettative degli acquirenti con acquisti che si adattino ai vari hobby e stili di vita, Banggood ha scelto "Discover Fun" come nuovo slogan per il 2022. Il nuovo slogan trasmette la gioia che ogni acquirente prova nello scoprire un nuovo hobby, nel rinnovare il guardaroba o nel valutare acquisti che si adattano al proprio stile di vita: è il divertimento illimitato di Banggood.

La vendita primaverile Banggood è attualmente in corso e durerà 20 giorni, dal 9 al 29 marzo, non solo con sconti fino al 70%, ma anche nuovi giochi e vantaggi:

Fase 1: dal 9 marzo alle 16:00 (UTC+8) al 16 marzo alle 16:00 (UTC+8) - Gioca + Vinci Omaggi e Indennità

In questa fase Banggood renderà disponibile la pagina Saving Tips, che rimarrà attiva durante l'intera campagna. Sono stati scelti e preparati appositamente per i clienti oltre 100 nuovi prodotti per la primavera, con migliaia di consigli per il risparmio destinati agli acquirenti che vorranno trarne vantaggio.

Possono anche vincere omaggi e vantaggi attraverso Money Box e altri giochi.

Fase 2: dal 16 marzo alle 16:00 (UTC+8) fino al 23 marzo alle 16:00 (UTC+8) - Nuovi prodotti + Deposita 1$ e ottieni il prezzo più basso

In questa fase, gli acquirenti possono aggiudicarsi il miglior prezzo per i loro prodotti preferiti in occasione della vendita primaverile pagando un deposito di $1 sulla pagina di pre-vendita.

Inoltre, Banggood lancerà una gamma di nuovi prodotti dei marchi più popolari, tra cui BlitzWolf e POCO, di cui faranno incetta gli acquirenti più informati.

Fase 3: dal 23 marzo alle 16:00 (UTC+8) fino al 26 marzo alle 16:00 (UTC+8) - Fino al 70% di sconto + Ottieni il prezzo più basso

I prezzi più bassi della vendita primaverile saranno formalmente lanciati in questa fase, con offerte limitate nel tempo fino al 70% di sconto in base all'ordine di arrivo! Banggood sta moltiplicando gli incentivi per gli acquirenti attraverso premi cashback in occasione di ogni nuova iscrizione.

Gli acquirenti possono visitare gli altri nostri marketplace a sorpresa, tra cui Lightning Deals Center, New Releases, Super Brand Day, Coupon Deals e VIP Early Access. Tocca lo schermo per visualizzare immediatamente i loro prodotti preferiti.

Fase 4: dal 26 marzo alle 16:00 (UTC+8) fino al 29 marzo alle 16:00 (UTC+8) - Ultima possibilità a $9,99

Super Brand Day e Lightning Deals Center tengono aperte le porte per gli ultimi tre giorni di questa entusiasmante campagna di vendita.

Informazioni su Banggood

Banggood è un negozio online leader mondiale, che offre milioni di prodotti ben selezionati. Dall'elettronica di consumo, strumenti, casa, giocattoli, sport, all'abbigliamento, tutto può essere consegnato alla porta di casa con alcuni click. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare: https://www.banggood.com/

