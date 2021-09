Scoprire promozioni in anteprima in occasione del 15° anniversario di Banggood: migliaia di prodotti in offerte lampo per 48 ore dall'8 settembre

GUANGZHOU, Cina, 7 settembre 2021 /PRNewswire/-- Banggood, uno dei principali negozi online a livello globale, ha pubblicato dettagli su alcune delle grandi offerte che saranno a disposizione di tutti gli utenti durante i prossimi saldi, che dureranno 48 ore, in occasione del quindicesimo anniversario dell'azienda. Dalle 16:00 (UTC+8) dell'8 alle 15:59 (UTC+8) del 10 settembre Banggood metterà in vendita milioni di articoli, dai nuovi gadget ed elettronica ai prodotti essenziali per la casa e la cucina e all'abbigliamento, con sconti e buoni regalo. Inoltre, durante questo periodo, gli utenti che hanno prenotato in anticipo i loro articoli preferiti con un deposito di $1 potranno concludere l'acquisto al prezzo più basso.

Offerte folgoranti

Per festeggiare l'anniversario aziendale il prossimo 9 settembre, l'azienda propone offerte imperdibili a partire da $9,9 su marchi, categorie e prodotti di fascia alta. Inoltre, i clienti avranno la possibilità di aggiudicarsi un cellulare Xiaomi Redmi Note 8 2021 a soli $0,01. Le offerte potrebbero esaurirsi in pochi secondi, quindi visita il Banggood Lightning Deals Center e imposta un avviso prima della vendita.

Hot Seller Must-Buy

Torna l'evento Hot Seller Must-Buy di Banggood con oltre 100.000 articoli popolari delle migliori marche come Xiaomi e DJI. Gli acquirenti dovranno solo pagare un deposito di $1 o $3 per prenotare i loro articoli preferiti e poi saldare il resto in un secondo momento per aggiudicarsi il prezzo più basso. I depositi sono disponibili dal 25 agosto e il saldo può essere pagato a partire dalle 16:00 (UTC+8) dell'8 settembre fino alle 15:59 (UTC+8) del 10 settembre per ottenere uno sconto fino all'80%.

VIP Day

Per ringraziare i clienti più fedeli, i membri Banggood VIP potranno usufruire di vantaggi di acquisto esclusivi durante le 48 ore di saldi. Gli sconti del 50% possono essere scambiati con punti VIP e sono disponibili anche spedizione gratuita e buoni acquisto. Chiunque può iscriversi a Banggood VIP per partecipare al VIP Day e accedere così a tutte le offerte esclusive.

Dal 2006 milioni di clienti si rivolgono a Banggood per trovare gli articoli più innovativi e anche rari delle categorie di cui sono appassionati. In qualità di uno dei negozi online più popolari a livello globale, Banggood continua ad ottimizzare la propria catena di fornitura con prodotti provenienti direttamente da produttori attentamente selezionati e lavorando a stretto contatto con oltre 3.000 marchi di altissima qualità. Per festeggiare il 15° anniversario, quasi tutti questi marchi popolari partecipano alla vendita per consentire ai clienti di acquistare i loro articoli preferiti a prezzi accessibili su Banggood.

