SCOTCH & SODA PUBLIE SON RAPPORT ANNUEL D'IMPACT, DÉCRIVANT L'APPROCHE DE L'ENTREPRISE POUR RÉDUIRE SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Le rapport comprend une étude EP&L, une analyse des progrès réalisés par Scotch & Soda pour générer des changements positifs pour la planète et ses habitants, sur la base des valeurs de l'esprit libre d'Amsterdam

Grâce à sa stratégie d'approvisionnement en matériaux, Scotch & Soda a pu utiliser davantage de matières organiques, recyclées et renouvelables au cours de l'année écoulée, réduisant ainsi son empreinte hydraulique tout en cherchant à dissocier l'impact de la croissance de l'entreprise

AMSTERDAM, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La marque de mode Scotch & Soda partage son rapport d'impact pour la période couvrant l'exercice 2021/2022, révélant les progrès de l'entreprise dans la génération de changements positifs pour la planète et ses habitants, sur la base des valeurs de l'esprit libre d'Amsterdam, la ville d'origine de l'entreprise. Le rapport comprend l'évaluation des bénéfices et pertes écologiques (EP&L1) de la société calculée sur les deux dernières années, réalisée en partenariat avec Sustainalize, une nouvelle génération de spécialistes de la durabilité basés aux Pays-Bas.

Le chiffre d'affaires de Scotch & Soda a atteint 342,5 millions d'euros au cours de l'année écoulée, soit une augmentation de 23 % en comparaison avec l'année précédente, accompagnée d'une hausse de 34 % des quantités de matières produites. Avec son évaluation EP&L au cœur de sa stratégie de durabilité, Scotch & Soda étudie l'impact environnemental qu'elle cause par ses activités d'entreprise directes et indirectes, de la production des matières premières à la fin de vie d'un produit, traduit en une valeur financière. En conséquence, la société est responsable d'un impact EP&L total de 47,1 millions d'euros, soit une augmentation de 36 % par rapport à l'impact de l'année dernière, qui s'explique par la croissance globale des ventes, l'extension du champ d'évaluation pour inclure les produits sous licence, le remplacement des données moyennes du marché par des données réelles enrichies, et les opérations quotidiennes de la société qui soutiennent la croissance des ventes.

L'évaluation EP&L révèle que la majeure partie de l'impact environnemental de Scotch & Soda est due à la sélection des matériaux utilisés dans les collections et se produit au stade de la production des matières premières, principalement en raison des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution atmosphérique et de la consommation d'eau. La mesure de l'Intensité des Matériaux réalisée par l'EP&L montre une augmentation de seulement 1 % de l'impact par kilogramme de matériaux produits, alors que l'augmentation totale absolue d'EP&L est de 36 %. En ce qui concerne la réduction de la consommation d'eau - un élément clé de la stratégie de l'entreprise - l'indicateur d'Intensité de la consommation d'eau révèle qu'il faut en moyenne 1,4 mètre cube pour produire un kilogramme de matériau, soit une diminution de 5 % par rapport à l'empreinte hydraulique de l'année dernière. Ces mesures démontrent de manière positive que, grâce à la stratégie actuelle d'approvisionnement en matériaux de Scotch & Soda, qui étend et augmente l'utilisation de matériaux organiques, recyclés ou renouvelables, l'entreprise se fixe des objectifs concrets afin de dissocier la croissance de ses activités et la dégradation environnementale correspondante.

Frederick Lukoff, PDG de Scotch & Soda, commente : "La durabilité est devenue un élément essentiel de la stratégie de Scotch & Soda au cours des deux dernières années, inspirée par les valeurs de l'esprit libre d'Amsterdam. L'une de nos principales priorités de notre équipe est de gérer notre entreprise en étant plus soucieux des personnes et de la planète, en faisant des choix plus responsables qui réduisent notre empreinte environnementale. Je suis ravi que nous commencions cette année à voir les résultats positifs de la stratégie que nous avons mise en œuvre. Même si nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, nous pouvons désormais mesurer notre impact et suivre une feuille de route claire pour les années à venir. Nous sommes déterminés à maintenir cette tendance positive et à séparer davantage l'impact des ventes dans le futur."

Scotch & Soda reconnaît le fait qu'elle opère dans un secteur axé sur la consommation et la consommation de ressources naturelles. Dans le même temps, grâce à des innovations et à des collaborations intersectorielles, l'entreprise continue à prendre des mesures visant à avoir un impact positif. La publication de l'EP&L et du deuxième rapport d'impact de la marque constitue une étape importante du parcours de Scotch & Soda en matière de durabilité, qui vise à générer des changements positifs pour la planète et les personnes, et établit les bases de la concrétisation de sa stratégie à long terme, dont le lancement est prévu au début de l'année 2023. La stratégie à long terme constituera une feuille de route traduisant les plus grandes ambitions de l'entreprise, ainsi qu'une série d'objectifs complets dans de multiples secteurs que Scotch & Soda souhaite atteindre d'ici 2030.

Jelle de Jong, directeur du développement durable chez Scotch & Soda, déclare : "Nous avons mis en œuvre l'EP&L au cœur de notre stratégie de durabilité afin de générer une compréhension à 360 degrés de notre empreinte environnementale sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du début à la fin. Ces données nous aident à avoir un impact optimal dans les domaines qui en ont le plus besoin, et nous permettent d'établir des objectifs quantifiables et définis dans le temps. Cette approche va de pair avec notre travail visant à obtenir une traçabilité complète des produits depuis le stade de la production des matières premières, ce qui nous donne la possibilité de relever les défis sociaux et environnementaux qui correspondent aux besoins d'un secteur particulier."

Misha Elkerbout, consultant senior en durabilité d'entreprise chez Sustainalize, déclare : "Sustainalize est enthousiaste d'avoir établi un partenariat avec Scotch & Soda et d'avoir élaboré ensemble un compte de résultat environnemental. Les informations EP&L sont essentielles pour comprendre l'impact total d'une organisation sur notre environnement. Lorsqu'une organisation comprend son impact environnemental global, elle est plus à même de le maîtriser et de devenir une entreprise durable. En utilisant les méthodes EP&L de Sustainalize, Scotch & Soda's s'appuie sur la science, les données et les méthodologies les plus récentes pour guider l'entreprise vers un développement encore plus durable."

Fiche technique

€342,5 millions d'euros de recettes de vente

€47.1 millions d'euros de dommages environnementaux

3,9 millions de kilogrammes de matières textiles utilisées

5.6 millions millions de mètres cubes d'eau consommés

81,8 millions de kilogrammes de Co2-eq émis dans les opérations

274 magasins de distribution de la marque

1 687 employés dans le monde (63 % de femmes, 37 % d'hommes)

57 nationalités différentes au sein de l'effectif mondial

292 usines de niveau 1 et 2

73 254 travailleurs dans les chaînes d'approvisionnement de niveau 1 et 2

127 614 arbres plantés pour restaurer les forêts et la biodiversité indigène

1,01 million d'euros de dons

Rapport complet

Veuillez cliquer ici pour accéder et télécharger le rapport d'impact complet de Scotch & Soda pour l'année de référence 2021/2022.

1 EP&L (Environmental Profit and Loss) est un modèle de mesure du capital naturel conçu pour donner un aperçu précieux et précis de l'impact d'une entreprise sur l'ensemble du cycle de vie de ses produits et sur l'ensemble de sa chaîne de valeur en examinant les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation et pollution du sol, de l'eau et de l'air.

