ScotPac-Pilotprojekt zur Vermögensfinanzierung: Trade Ledger beschleunigt Genehmigung von Geschäftskrediten und ermöglicht 90-prozentige Verkürzung der Zeit bis zur Genehmigung

Die Echtzeit-Plattform bietet eine schnelle Genehmigungsabwicklung und verkürzt die Entscheidungszeit von Tagen auf Stunden

Vollständig digitale Erfahrung transformiert KMU-Unternehmensfinanzierung für Unternehmen und ihre Berater

Wachstum des Geschäftsvolumens im Bereich Vermögensfinanzierung um 300 % seit der Implementierung

Die Lending-as a-service-Plattform unterstützt die Position von ScotPac als einer der wenigen Geschäftsfinanzieren in Australien und Neuseeland, die in der Lage sind, Finanzierungen für einfache und komplexe Geschäfte schnell abzuschließen

LONDON, 6. September 2021 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige Innovator für digitale Kreditplattformen, Trade Ledger, hat sich mit ScotPac, Australiens und Neuseelands größtem Nichtbank-Kreditgeber für KMU, zusammengetan, um eine marktführende Vergabe- und Garantie-Erfahrung für Unternehmensfinanzierungen zu erstellen. Die Partnerschaft demonstriert den bahnbrechenden Umfang der Trade Ledger-Plattform für Geschäftskreditgeber und ihre Kunden und reduziert die Bearbeitungszeiten der Anträge erheblich.

ScotPac nutzt die datengestützte Kreditvergabeplattform von Trade Ledger, um kleinen und mittelständischen Unternehmen, die nicht immer leicht auf Finanzierungen zugreifen können, Betriebskapital- und Unternehmenskreditprodukte aller Art zur Verfügung stellen. Die Trade Ledger-Plattform wurde auf dem Asset-Finance-Angebot von ScotPac als Pilotversuch eingeführt und war ein großer Erfolg bei Geschäftsinhabern und Maklern. In den letzten 12 Monaten wurden damit eine Reduzierung der Antragsbearbeitungszeit um 90 % und ein Wachstum des Neugeschäftsvolumens um 300 % erreicht.

„Unsere Technologie- und Geschäftsdaten-Erkenntnisse, gepaart mit einem Unternehmensfinanzierungs-Experten wie ScotPac, beschleunigen und transformieren die Unternehmensfinanzierung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Krediten für KMU und Mittelständler und darauf, das Wirtschaftswachstum mit besseren Kreditprodukten anzukurbeln", erklärte Martin McCann, Mitbegründer und CEO von Trade Ledger. „Unsere Plattform stellt die Kundenerfahrung in den Mittelpunkt des Prozesses und erweitert die Kreditverteilung ohne erhöhtes Risiko, wodurch ein nicht bedientes Segment von 1,2 Billionen GBP auf dem weltweiten 7 Billionen GBP schweren KMU-Kreditmarkt freigesetzt wird. Die Zusammenarbeit mit ScotPac zeigt, wie effektiv unsere Plattform einem Kreditgeber helfen kann, sein Geschäft auszubauen.

„Die Plattform von Trade Ledger geht über das Open Banking hinaus. Unsere Fähigkeit, den Kunden eines Kreditgebers die passenden Dienstleistungen anzubieten und neue Angebote schnell auf den Markt zu bringen, ist der Schlüssel zu unserer Beziehung mit ScotPac und verändert die Art und Weise, wie auf Unternehmensfinanzierung zugegriffen werden kann."

„ScotPac und Trade Ledger haben eine vollständig digitale Erfahrung geschaffen, die für den Endbenutzer einfach zu handhaben ist, egal ob es sich um ein kleines Unternehmen oder einen großen Konzern handelt. Ziel ist es, die Finanzierung von Unternehmen so zu gestalten, dass sie für KMU leicht zugänglich ist", erklärte Jon Sutton, CEO von ScotPac.

„KMU können schnell auf mehrere Produkte zugreifen (einschließlich unserer Schuldnerfinanzierung, Vermögensfinanzierung und Handelsfinanzierung), um ihre spezifischen oder komplexen Finanzierungsprobleme zu lösen. Der Wert von Geschwindigkeit und Konsistenz für Unternehmer und für unsere Broker- und Wirtschaftspartner ist enorm."

Die Trade Ledger-Technologie bildet den Kern der neuen digitalen Krediterfahrung von ScotPac

Eine digitale Bonitätsbeurteilung und Onboarding-Erfahrung, die auf einer skalierbaren nativen Cloud-Architektur mit Microservices basiert, mit denen Kreditgebern schnell maßgeschneiderte Workflows, Regeln und Logik erstellen können

Eine Plattform mit Best-Practice-Compliance und Sicherheit, integriert in externe Datenquellen, für datengestützte Analysen und schnelle Finanzierungsentscheidungen

Täglicher Einsatz von KI und Datenanalyse im Unternehmen, die das Kundenerlebnis verbessern und Wachstums- und Effizienzmessungen liefern

Maßgeschneiderte Workflows und Benutzerarbeitsplätze, die es den Kreditgebern ermöglichen, Bonitätsbeurteilungsaufgaben schnell und in großem Umfang durchzuführen

Ein Partner-Portal , das Maklern, Buchhaltern und anderen ScotPac-Partnern superschnelle Kreditentscheidungen ermöglicht und ihnen auch Deal-Fortschritte in Echtzeit sowie praktische Vorlagen und Ressourcen bietet, um die Geschäfte zu erleichtern

Nutzung von Daten und Technologien für die Neuinterpretation der Darlehenswelt für KMU

„Die Partnerschaft mit Trade Ledger wird die Haustür zu jedem Kanal und jedem Produkt für ScotPac komplett digitalisieren, mit schnellen und sicheren digitalen Prozessen, die Geschäftsinhaber auf der Suche nach Finanzierungen nicht zurückhalten", erklärte Sutton.

„Die Investition in Spitzentechnologie ist Teil unseres Ansatzes „das Beste aus zwei Welten". Damit möchten wir den Geschäftsinhabern eine schnelle und einfache digitale Entscheidung darüber ermöglichen, ob wir sie finanzieren können, und gleichzeitig unseren Ruf als Anbieter tiefgehender, beziehungsbasierter Finanzierungen bewahren, den wir uns seit den 1980er Jahren aufgebaut haben. Sie bietet ScotPac Kunden und Einführern die Technologie und Geschwindigkeit eines Fintech und gibt jedem Unternehmen mehr Kontrolle und Transparenz über seine Finanzierungsgeschäfte. Aber im Gegensatz Kreditgebern, die ausschließlich online arbeiten, sind wir weiterhin in der Lage, komplexe Transaktionen abzuwickeln.

Die Partnerschaft mit Trade Ledger sei eine wichtige Tech-Initiative, erklärte er, und eine von mehreren, die für ScotPac geplant seien. ScotPac habe umfangreich in Technologie investiert und sein Produktangebot und das Führungsteam erweitert. Dies treibt die Transformation von ScotPac voran, das über mehr als 30 Jahre in erster Linie ein Schuldnerfinanzgeschäft war und sich zu einem bedeutenden Marktführer im Bereich der Betriebsmittelkreditvergabe in Australien und Neuseeland entwickelt hat.

„Selbst bei großartigen digitalen Erlebnissen wollen und brauchen Unternehmen Flexibilität – sie möchten nicht mit einem Kreditgeber zusammenarbeiten, der allen das selbe Einheitsprodukt anbietet. Die Investition von ScotPac in die Technologie ermöglicht es uns, flinke Entscheidungen zu treffen, um uns ein Bild über jedes Unternehmen zu machen und die beste Finanzierungslösung zu finden", fügte Sutton hinzu. „ScotPac kann komplexe Anfragen bearbeiten, um Geschäfte abzuschließen, und wirklich mit den Kunden zusammenarbeiten, anstatt nur algorithmenbasierte digitale Entscheidungen darüber zu treffen, ob sie eine Finanzierung erhalten oder nicht."

Informationen zu Trade Ledger

Trade Ledger wurde 2016 gegründet, um dem Finanzdienstleistungssektor zu helfen, komplexe Geschäftsfinanzierungen für KMU und mittelständische Unternehmen in der digitalen Wirtschaft neu zu konzipieren.

Die Lending-as-a-Service (LaaS)-Plattform unterstützt alle gesicherten und ungesicherten Unternehmenskreditprodukte und verwandelt Datenquellen aus der Lieferkette in umsetzbare Erkenntnisse und Aufgaben. So können die richtigen Kreditprodukte schnell und mit geringem Risiko zum richtigen Zeitpunkt und über den richtigen Kanal erstellt und angeboten werden. Die Kunden steigern ihre Rentabilität und erzielen durch eingebettete Finanzierungen im Durchschnitt eine Reduzierung der Kosten für Kreditvergabe um 60 %, eine Reduzierung der Ausfallzeiten um 50 % und das Wachstumspotenzial des Kreditbuchs um über 100 %.

Unterstützt von den Risikokapitalgebern Point72 Ventures, Foundation Capital und Hambro Perks sowie anderen namhaften Investoren wie Court Lorenzini (Gründer von DocuSign) skaliert Trade Ledger derzeit weltweit, um einem schnell wachsenden Kundenstamm aus internationalen Handelsbanken, Regional- und Nationalbanken sowie alternativen Finanzierungsanbietern gerecht zu werden. Bis heute wurden 16,6 Millionen GBP eingenommen.

Trade Ledger wurde 2021 als Top 40 Fintech ausgewählt und als LendTech Initiative of the Year 2020, Lending Platform of the Year 2019 und Startup of the Year 2019 ausgezeichnet.

Informationen zu ScotPac

ScotPac ist Australiens und Neuseelands größter Kreditgeber für KMU-Unternehmen. Er stellt Finanzierungen für kleine, mittlere und große Unternehmen bereitstellt, von Start-ups bis hin zu Unternehmen, die einen Umsatz von über 1 Milliarde USD erzielen. Seit mehr als 30 Jahren hilft ScotPac Tausenden von Geschäftsinhabern dabei, den Wert ihrer Unternehmenswerte zu erschließen. ScotPac kann helfen, egal ob es um den Kauf von Aktien, die Investition in Fahrzeuge und Ausrüstung, die Verbesserung des Cashflows oder den Zugang zu zusätzlichem Betriebskapital geht.

