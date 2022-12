Scytáles AB et Netcompany-Intrasoft remportent un contrat historique avec l'UE dans le domaine des porte-monnaie numériques

STOCKHOLM, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Scytáles AB et Netcompany-Intrasoft, membre de NETCOMPANY Group A/S, ont obtenu le contrat très attendu du portefeuille d'identité numérique européen, qui comprend des services de développement, de conseil et d'assistance.

En 2021, au plus fort de la pandémie de COVID-19, et à la suite d'annonces faites dès 2020 par le président de la Commission, la Commission européenne a annoncé ses plans pour un cadre européen d'identité numérique disponible pour tous les citoyens, résidents et entreprises de l'UE.

L'objectif ultime est une identité électronique européenne sécurisée, accessible à tous les citoyens de l'UE, dans toute l'UE et dans toutes les activités. Cette identité comprendrait des moyens d'identification numérique, des signatures électroniques, la validation de documents et impliquerait la transparence de l'utilisation des données.

Le portefeuille d'identité numérique européen servira de référence pour une identification numérique sûre et transparente dans toute l'Union européenne, tout en garantissant la sécurité des données fournies par chaque citoyen. Les avantages sont multiples, de la facilité d'utilisation à la réduction des coûts pour les entreprises, en passant par les transactions transfrontalières rendues possibles.

Le portefeuille sera développé par Scytáles AB et Netcompany-Intrasoft, leader du consortium basé au Luxembourg, et sera proposé aux États membres et aux autres parties prenantes pour mettre en œuvre les exigences du règlement relatif à un cadre pour une identité numérique européenne.

M. Konstantin Papaxanthis, PDF de Scytáles AB : Depuis la pandémie, la numérisation des processus, tant pour les entreprises que pour les services publics, a rendu impérative une identification numérique sûre. Le portefeuille numérique européen simplifiera la vie quotidienne des citoyens et des entreprises de l'UE et créera des opportunités de croissance pour les services publics et privés à travers l'UE. Nous sommes honorés d'avoir obtenu le contrat du portefeuille numérique de l'UE avec notre partenaire réputé et fiers que la technologie de pointe de Scytáles soit reconnue. »

À propos de Scytáles :

Scytáles est le principal développeur de permis de conduire mobiles ISO, de cartes d'identité mobiles et de cartes d'identité mobiles dérivées, en complément des documents imprimés de sécurité et des mécanismes de validation au comptoir et sur le Web. Grâce à nos technologies entièrement conformes aux normes ISO, nous sommes les leaders mondiaux de la nouvelle génération de justificatifs personnels utilisant un téléphone portable tout en autorisant les données qui seront partagées. Nous permettons de devenir mobile et de valider en temps réel en mode en ligne et hors ligne. Scytáles AB représente la Suède en tant qu'expert dans plusieurs organismes de normalisation. Son siège social se trouve à Stockholm, en Suède, et elle possède des bureaux aux États-Unis, en Grèce et au Portugal.

