Scytáles AB sichert sich zusammen mit Netcompany-Intrasoft bahnbrechenden „EU Digital Wallet"-Vertrag

STOCKHOLM, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Scytáles AB hat zusammen mit Netcompany-Intrasoft, Mitglied der Netcompany Group A/S, den mit Spannung erwarteten „European Digital Identity Wallet"-Vertrag erhalten, der Entwicklungs-, Beratungs- und Support-Dienstleistungen umfasst.

Im Jahr 2021 gab die Europäische Kommission auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie und nach früheren Ankündigungen des Kommissionspräsidenten im Jahr 2020 ihre Pläne für einen Rahmen für eine europäische digitale Identität bekannt, die für alle Bürger, Einwohner und Unternehmen in der EU verfügbar sein soll.

Das oberste Ziel ist eine sichere europäische E-Identität, die allen EU-Bürgern in der gesamten EU und über alle Aktivitäten hinweg zur Verfügung steht. Dazu gehören Mittel zur digitalen Identifizierung, elektronische Unterschriften, die Validierung von Dokumenten und die Transparenz der Datennutzung.

Das European Digital Identity Wallet wird den Maßstab für eine sichere und transparente digitale Identifizierung in der gesamten EU liefern und gleichzeitig die Sicherheit der Daten gewährleisten, die jeder Bürger bereitstellt. Die Vorteile sind vielfältig, angefangen bei der Benutzerfreundlichkeit über Kostensenkungen für Unternehmen bis hin zu grenzüberschreitenden Transaktionen, die dadurch ermöglicht werden.

Das Wallet wird von Scytáles AB und dem in Luxemburg ansässigen Konsortiumsleiter Netcompany-Intrasoft entwickelt und den Mitgliedstaaten und anderen Interessengruppen zur Umsetzung der Anforderungen der Verordnung über einen Rahmen für eine europäische digitale Identität angeboten.

Konstantin Papaxanthis, CEO von Scytáles AB, kommentierte dies wie folgt:„ Seit der globalen Pandemie hat die Digitalisierung von Prozessen sowohl für Unternehmen als auch für öffentliche Dienste eine sichere digitale Identifizierung zwingend erforderlich gemacht. Das EU Digital Wallet wird das tägliche Leben von EU-Bürgern und Unternehmen vereinfachen und Wachstumsmöglichkeiten für öffentliche und private Dienste in der gesamten EU schaffen. Wir fühlen uns geehrt, den Vertrag für das EU Digital Wallet mit unserem angesehenen Partner erhalten zu haben, und sind stolz darauf, dass die weltweit führende Technologie von Scytáles anerkannt wird."

Informationen zu Scytáles:

Scytáles ist der führende Entwickler von mobilen Führerscheinen gemäß dem ISO-Standard, mobilen Ausweisen und abgeleiteten mobilen Ausweisen als Ergänzung zu gedruckten Sicherheitsdokumenten und Validierungsmechanismen, die sowohl über den Ladentisch als auch über das Internet bereitgestellt werden. Mit unseren vollständig ISO-konformen Technologien sind wir weltweit führend bei der neuen Generation von persönlichen Anmeldedaten und der Verwendung von Mobiltelefonen für die Autorisierung der Daten, die geteilt werden sollen. Wir ermöglichen die mobile Nutzung und Validierung in Echtzeit im Online- und Offline-Modus. Scytáles AB vertritt Schweden als Experte in mehreren Normungsgremien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und Niederlassungen in den USA, Griechenland und Portugal.

www.scytales.com

https://www.linkedin.com/company/scytales-ab/

Medienkontakt:

Anna Seddigh

Chief Communications Officer

[email protected]

[email protected]

0046 (0) 70 988 60 48

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1959272/Scytales_Logo.jpg

SOURCE Scytáles AB