SD-WAN da Huawei reconhecido como a Escolha dos Clientes pelo Gartner® Peer™ pelo terceiro ano consecutivo

Pela primeira vez, o Gartner classificou os fornecedores de infraestrutura de borda WAN em quatro quadrantes com base no interesse e adoção do usuário (eixo X) e na classificação geral (eixo Y). A Huawei recebeu uma pontuação de 100% em disposição para recomendar e obteve a classificação geral mais alta de 4,9 de um total de cinco estrelas. Em nossa opinião, estes resultados impressionantes demonstram plenamente o reconhecimento dos clientes globais da Huawei SD-WAN em termos da posição do setor, escala de implementação e maturidade comercial.

As mensagens gerais dos clientes que escolheram a solução SD-WAN da Huawei são extremamente positivas. A seguir, são exibidos alguns trechos:

"Estamos muito contentes por termos escolhido finalmente o SD-WAN da Huawei. De acordo com o resultado da implementação, o SD-WAN da Huawei pode oferecer uma solução de conexão de rede muito segura, protegida e inteligente. Seu gerenciamento de convergência LAN-WAN nos ajuda a reduzir uma grande quantidade de OPEX", indicou um cliente do setor de transporte [1]

"A equipe de SD-WAN da Huawei é muito profissional e de resposta rápida. A equipe de SD-WAN da Huawei sempre pode oferecer uma resposta muito rápida e uma boa solução para mim. A solução em si é de grande utilidade no que se refere à qualidade da rede", destacou um cliente do setor financeiro[2]

A Huawei é uma desenvolvedora estabelecida no mercado de SD-WAN, tendo atendido mais de milhares de clientes em todo o mundo, incluindo países como Itália, Espanha, Japão, Tailândia, México e China. Em março de 2022, a Huawei havia sido nomeada Challenger no Magic Quadrant™ do Gartner para infraestrutura WAN Edge durante quatro anos consecutivos.

[1] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3921638

[2] https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/3894676

"Estamos encantados por termos sido nomeados a Escolha dos Clientes no Gartner Peer Insights pela infraestrutura de borda WAN novamente em 2022. Esta é uma prova da dedicação de longa data da Huawei e do seu excelente desempenho no mercado na área de SD-WAN. Agradecemos profundamente a confiança de todos os clientes empresariais de nossa solução SD-WAN", declarou Tongqiang Cao, diretor da solução SD-WAN da Huawei. "Olhando para o futuro, realizaremos uma inovação contínua, ofereceremos uma conectividade de rede mais rápida, estável e inteligente, e ajudaremos as empresas a acelerar a transformação digital com nossa solução SD-WAN que oferece uma melhor experiência de usuário."

Para obter mais informações sobre os roteadores NetEngine AR e a solução SD-WAN da Huawei, acesse o site da Huawei SD-WAN: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan

Fonte:

1. Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": WAN Edge Infrastructure, 24 de março de 2022

2. Gartner, Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure, 2021

Isenção de responsabilidade:

1. As avaliações do Gartner Peer Insights constituem as opiniões subjetivas de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências com os fornecedores listados na plataforma, e não devem ser interpretadas como declarações de fato, nem representam as opiniões do Gartner ou de suas afiliadas. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito neste conteúdo, nem faz quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a este conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

2. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

GARTNER, PEER INSIGHTS e MAGIC QUADRANT são marcas registradas e marcas de serviço do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814312/image_1.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei