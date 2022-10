SDAIA e Google Cloud lançam programa de treinamento para capacitar mulheres no setor de IA

RIAD, Arábia Saudita, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A SDAIA fez parceria com a empresa americana de tecnologia Google para lançar um programa global que buscará reduzir a lacuna de gênero no setor tecnológico, especialmente na área inteligência artificial.

A Autoridade de Dados e Inteligência Artificial da Arábia Saudita anunciou a nova iniciativa denominada "Elevate", em parceria com o Google Cloud, durante a 2ª Cúpula Global de IA em Riad, no dia 15 de setembro.

O Elevate é um programa global que tem como objetivo usar a IA para reduzir a lacuna de gênero, capacitando mais de 25 mil mulheres em todo o mundo nos próximos cinco anos. O programa oferecerá treinamento gratuito em tecnologia e ciência acessível para mulheres, capacitando-as e buscando a ampliação do número de oportunidades de emprego na área de dados e inteligência artificial.

Ao discursar virtualmente no evento, a Princesa Haifa Bint Abdul Aziz Al-Muqrin, representante permanente da Arábia Saudita para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, declarou que as mulheres estão sub-representadas no campo de IA e de tecnologia.

"Neste momento, em que as tecnologias digitais estão remodelando a vida cotidiana, não podemos negar que, em geral, as mulheres estão sub-representadas em áreas de IA e STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). As mulheres representam apenas 3% dos ganhadores do Prêmio Nobel em ciência e apenas 12% dos pesquisadores de inteligência artificial em todo o mundo", disse a princesa Al-Muqrin.

Segundo ela, essa desigualdade está privando o mundo de um enorme talento inexplorado, e destacou que o envolvimento e as perspectivas das mulheres são necessários no setor de tecnologia para fazê-lo funcionar para todos.

O programa tem dois cursos: o curso técnico para engenheiro de dados, arquiteto em nuvem, engenheiro de ML e cientista de será responsável por 30% dos trainees do programa. O curso não técnico para o entusiasta de Cloud Business será responsável por 70% dos trainees do programa.

Para inscrever-se no Elevate, acesse o link

https://globalaisummit.org/elevate?lang=en

FONTE SDAIA

SOURCE SDAIA