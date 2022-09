SDAIA : Le Royaume d'Arabie Saoudite annonce le programme du 2e Sommet mondial de l'IA

RIYADH, Arabie saoudite, 11 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La Saudi Data & AI Authority (SDAIA) a annoncé son programme officiel et la liste des intervenants pour le 2e Sommet mondial de l'IA, qui se déroulera du 13 au 15 septembre 2022 à Riyad, en Arabie Saoudite.

Le thème du sommet est « L'IA pour le bien de l'humanité », et la session plénière, ainsi que les discussions modérées, se concentreront sur la discussion de l'IA d'aujourd'hui, l'IA de demain et l'IA impossible. Ces sujets se concentrent sur l'identification et l'unification des perspectives mondiales sur la mise en œuvre et l'utilisation équitable de l'IA afin de construire un cadre d'IA robuste qui peut résoudre les défis futurs du monde - de la demande énergétique mondiale et la décarbonisation à l'accès équitable aux soins de santé et l'éradication potentielle des maladies. En outre, les intervenants discuteront de l'éthique de l'IA et des politiques qui aident à prévenir l'exploitation de l'IA. En accueillant le sommet, la SDAIA mettra en lumière les avancées et les réalisations en matière d'IA au sein du Royaume et partagera sa vision plus large de l'avenir de l'IA dans le cadre du plan Vision 2030 du Royaume.

Les panels comprendront des experts en la matière des secteurs privé et public qui partageront leurs expériences sur l'impact de l'IA dans leurs travaux. Une session sera également consacrée à la discussion de l'impact de l'IA sur les jeunes d'aujourd'hui. Parmi les orateurs éminents du sommet de cette année figurent :

S.E. Eng. Abdullah Alswaha, ministre des communications et des technologies de l'information en Arabie saoudite

S.E. Bandar AlKhorayef, ministre de l'Industrie et des Ressources minérales en Arabie Saoudite

Amin Nasser, PDG d'Aramco

Nadhmi Al-Nasr, PDG de NEOM

Dr. Fengchun Miao, Chef, Technologie et Intelligence Artificielle, UNESCO

Roya Mahboob, Fondatrice et PDG, Digital Citizen Fund

Francesca Rossi, membre d'IBM et responsable mondial de l'éthique de l'IA, présidente de l'AAAI

H.E. Dr. Abdullah Alghamdi, président de la SDAIA a déclaré : « Nous sommes ravis de faciliter un dialogue stimulant et engageant concernant l'avenir de l'IA au cours du sommet de cette année. Cet événement témoigne véritablement de notre engagement à promouvoir des discussions réfléchies qui informeront les dirigeants d'entreprises, d'universités et d'industries. »

Au cours du 2e Sommet mondial de l'IA, le Royaume dévoilera également plusieurs annonces concernant des engagements et des partenariats à venir qui feront progresser l'utilisation et l'impact de l'IA dans les années à venir.

Cette conférence historique et les annonces qui l'accompagnent sont quelques-uns des nombreux moyens par lesquels le Royaume d'Arabie saoudite réalise la stratégie nationale en matière de données et d'IA pour élever le Royaume au rang de leader mondial dans la ligue d'élite des économies axées sur les données, dans le cadre des objectifs de Vision 2030 .

