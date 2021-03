SDI acrescenta máscaras Acteev Protect™ ao portfólio de EPI As-a-Service(SM)

HOUSTON, 18 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A SDI, líder em serviços e soluções de cadeia de suprimentos digital, adicionou uma nova linha de equipamentos de proteção antimicrobiana à sua oferta de EPI As-a-ServiceSM. Os produtos Acteev Protect™ são destinados a educadores, funcionários de varejo, trabalhadores de fábricas e outras pessoas que precisam de uma cobertura facial que fique confortável e mantenha o frescor quando usado durante o período de um turno.

A linha Acteev Protect inclui coberturas faciais que atendem aos novos padrões internacionais da ASTM para máscaras. A SDI selecionou a Acteev Protect graças a esta combinação de desempenho e capacidade de uso, disse Jim Owens, vice-presidente sênior da SDI. "Garantir que os clientes tenham acesso ao EPI é essencial. Professores, varejistas e trabalhadores de linha de produção-- que trabalham próximos ou em posições de atendimento ao público -- merecem máscaras que sejam confortáveis e respiráveis", disse Owens. "Com propriedades antimicrobianas e antibacterianas para mantê-las limpas, as coberturas de rosto Acteev Protect oferecem mais confiança e tranquilidade ao saber que suas máscaras irão durar e se manterão frescas."

A tecnologia Acteev™, cuja patente está pendente, incorpora íons de zinco em um polímero para criar propriedades antimicrobianas de longa duração. Os produtos fabricados com Acteev são protegidos contra bactérias e fungos causadores de odor e são suaves, duráveis e resistentes à abrasão. E porque os íons de zinco são integrados durante o processo de polimerização, os artigos com a tecnologia Acteev retêm sua eficácia antimicrobiana durante a vida útil do produto.

A reusabilidade da Acteev Protect é um recurso procurado por aqueles preocupados com a sustentabilidade, de acordo com o Dr. Lu Zhang, vice-presidente da Ascend para Acteev. "Mais de 94 milhões de máscaras são enviadas a aterros sanitários a cada semana", disse Zhang. "A tecnologia de íons de zinco da Acteev torna nossas máscaras autolimpáveis e reutilizáveis. E se ficarem empoeiradas ou sujas, podem ser lavadas."

Darayus Pardivala, presidente da divisão das Américas da Sulzer Rotating Equipment Services, comprou as máscaras para os funcionários de todas as 32 unidades da empresa na América do Norte e do Sul. "Elas tornam a respiração muito mais fácil em comparação com o que tínhamos no passado, há uma proteção adicional [para as máscaras] e nossos funcionários ficam muito mais confortáveis", disse Pardivala. "A resistência que tínhamos no passado sobre o uso de máscaras desapareceu completamente."

