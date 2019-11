SDP lançará filme sobre a vida do lendário artista Katsushika Hokusai

TÓQUIO, 17 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A SDP, Inc. lançará o filme "HOKUSAI", que conta a vida extraordinária do artista japonês Katsushika Hokusai, famoso mundialmente. O filme será lançado no Japão no início do verão de 2020 e, em seguida, terá seu lançamento mundial. (Distribuído pela SDP)

Imagens: A Grande Onda

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105740/201910242602/_prw_PI1lg_S2B253le.jpg

Sua arte ukiyo-e influenciou artistas ocidentais, como Vincent van Gogh, Claude Monet e Edgar Degas. Como resultado, ocupou um papel de destaque no Japonismo do século XIX na Europa e causou grande impacto na arte ocidental moderna. Foi considerado pela revista Life uma das "100 pessoas mais importantes dos últimos 1000 anos". Sua obra-mestra "A Grande Onda" foi vendida por cerca de US$ 1 milhão em um leilão que ocorreu em Nova York, em 2017, o que reflete sua eterna influência sobre o mundo.

Vídeo: versão em inglês

https://youtu.be/4moFBUZqswU

Vídeo: versão em francês

https://youtu.be/ogiFHCILqrA

Vídeo: versão em chinês

https://youtu.be/i7p4TdH773k

Vídeo: versão em japonês

https://youtu.be/zPiu2aQOOrA

Imagem: cartaz em inglês

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105740/201910242602/_prw_PI2fl_Q7FXMj2i.jpg

Imagem: cartaz em japonês

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105740/201910242602/_prw_PI3fl_lzak5J1i.jpg

- A história até então desconhecida de Hokusai, que estabeleceu novos padrões e buscou a liberdade

De maneira surpreendente, Hokusai viveu por 90 anos em uma época em que a expectativa de vida no Japão era de apenas 40 anos. Ele pintou sua obra "Trinta e seis vistas do Monte Fuji" após os 70 anos de idade. Considerava-se que o entretenimento degradava as pessoas, e os artistas eram fortemente oprimidos pelo governo feudal; apesar dessas dificuldades, acredita-se que ele tenha produzido mais de 30.000 obras ao longo de sua carreira.

Apesar de sua enorme popularidade como gênio artístico, sua vida não foi totalmente revelada. Esse filme apresenta uma nova história, com perspectivas e interpretações únicas, com base em materiais históricos. Ele retrata o famoso artista com base em episódios com dois personagens principais: um é um editor inspirador chamado Tsutaya Juzaburo que descobriu e despertou o talento do jovem Hokusai, e outro é o popular escritor Ryutei Tanehiko, que se tornou parceiro de Hokusai na terceira idade.

Yuya Yagira, que recebeu o prêmio de Melhor Ator por sua atuação em "Ninguém pode Saber" (dirigido por Hirokazu Koreeda) no 57o Festival de Cinema de Cannes, fará o papel do jovem e inquieto Hokusai. Min Tanaka, dançarino internacional que estreou no exterior com uma apresentação no Museu do Louvre, fará o papel do Hokusai maduro. Outros talentosos atores e atrizes japoneses se unirão a eles nesse filme.

O ano de 2020 marcará o 260o aniversário do nascimento de Hokusai. Serão realizados muitos eventos em todo o mundo para exibir a cultura japonesa e a vida de Hokusai, e sua arte como um ícone japonês certamente iluminará o mundo todo.

Site oficial: https://hokusai2020.com

(C)2020 HOKUSAI MOVIE

Sobre a SDP

A SDP, Inc. é uma produtora de filmes que se envolveu na produção de vários filmes de alta qualidade como afiliada da Stardust Promotion, uma das maiores empresas de gerenciamento de artistas do Japão. Nós produzimos filmes e conteúdo para publicação que impressionam o público e enriquecem o mercado elaborando planos independentes. Como uma empresa japonesa, direcionamos nossos esforços para a criação de parcerias ativas e mundiais com estúdios de Hollywood e outros estúdios internacionais, em benefício do entretenimento global.

FONTE SDP, Inc.

