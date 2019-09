SDRPY begroet Britse parlementaire delegatie in Riyad

RIYAD, Saoedi-Arabië, 30 september 2019 /PRNewswire/ -- Afgelopen woensdag werd de Britse parlementaire delegatie onder leiding van parlementslid John Woodcock verwelkomd op het hoofdkantoor van het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY - Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen) in Riyad. Aanwezig voor het Verenigd Koninkrijk waren parlementslid Graham Jones; de heer Peter Welby van het Institute for Global Change; Mevr. Charlotte Leslie, Directeur van de Conservative Middle East Council; en de heer Alexander Keynes.