SDRPY begrüßt Delegation des britischen Parlaments in Riad

RIAD, Saudi-Arabien, 30. September 2019 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch wurde eine Delegation des britischen Parlaments unter der Leitung von MP John Woodcock in der Zentrale des Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) in Riad begrüßt. Von britischer Seite nahmen auch MP Graham Jones sowie Peter Welby vom Institute for Global Change, Charlotte Leslie, Direktorin des Conservative Middle East Council, und Alexander Keynes teil.