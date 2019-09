SDRPY dà il benvenuto ai visitatori della sua esposizione presso l'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York

RIYADH, Arabia Saudita, 24 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Il programma saudita di sviluppo e ricostruzione per lo Yemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) partecipa alla settantaquattresima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, sotto la guida di Mohammed bin Saeed Al Jabir, il Supervisore Generale di SDRPY. La partecipazione al programma prevede una mostra presso la sede dell'ONU a New York, volta a presentare ai visitatori di tutto il mondo i progetti e le iniziative di SDRPY nello Yemen.