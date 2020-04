SDRPY draagt bij aan voedselhulp in Aden

Teams van SDRPY zijn vroeg op de dag begonnen met hun werk en het toepassen van noodmaatregelen om het water te laten weglopen en de hoofdwegen weer te openen. Andere werkteams hebben de Aqaba weg en de verbinding tussen het Crater-district en het Al-Mualla-district geopend nadat deze moesten worden gesloten vanwege de overstromingen. Deze werkteams hebben grote hoeveelheden water verwijderd uit de energiecentrales in Mansoura, het stadion, Chinaz en Hajif, alsook Block 80 in Mansoura. Daarna is een aantal beschadigde wegen weer geopend, waaronder de wegen Shoula en Sheikh Ishaq. Er zijn tevens diverse andere noodinterventies uitgevoerd in Hafoun.

SDRPY heeft geholpen bij de voorbereidingen van actieplannen voor de implementatie van noodinterventies om de inwoners van Aden te helpen de gevolgen van de overstromingen en zware regenval te overleven. Deze inzet vond plaats op verschillende plekken waaronder in Tawahi, Al-Mualla en het Crater-district, het Bir Ahmed-kamp, Hosh Al-Majari-kamp, het Saudi Agricultural Institute-kamp, het Ammar bin Yasser-kamp en het Hosh Othman-kamp, de snelweg naar Al-Hamra en de hoofdstraten in Al-Mualla en Shabatt.

Daarnaast intensiveert SDRPY zijn inzet om het leed van de inwoners van het gouvernement Aden te verlichten door afvaltransport en bulldozers, wateronttrekkingstanks en mechanismen voor het verplaatsen van water te leveren. Al deze inzet is ondernomen in samenwerking met het plaatselijke bestuur, het Cleaning Fund en maatschappelijke organisaties in de tijdelijke hoofdstad Aden. Het is vermeldenswaard dat SDRPY altijd probeert de mogelijkheden te benutten om schade die is veroorzaakt door de overstromingen en zware regenval, waar Aden van tijd tot tijd aan wordt blootgesteld, tot een minimum te beperken.

SDRPY zet de campagne Beautiful Aden voort voor het schoonmaken van de stad, een campagne die net de vierde week is ingegaan. Meer dan 300 deelnemers, 12 plaatselijke controleurs, 80 deelnemers vanuit maatschappelijke organisaties en 40 deelnemers vanuit plaatselijke boerderijen hebben deelgenomen aan de activiteiten van de campagne. De hygiène- en waterzuiveringsteams zetten dit werk voort en streven ernaar het niveau van de volksgezondheid en preventieve maatregelen in de provincie te verbeteren alsook de risico's voor milieu en gezondheid waaraan het gouvernement is blootgesteld, tot een minimum te beperken.

De hygiène- en waterzuiveringscampagne omvat 10 districten in 8 directoraten: Sheikh Othman, Mansoura (Abdel Aziz), Mansoura (Cairo), Dar Saad, Inma en Al Shaab, Brega, Khormaksar, Al Mualla, Al Tawahi en het Crater-district en werkt samen met het Cleaning Fund in Aden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1159021/Image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1159022/Image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1159023/Image_3.jpg

