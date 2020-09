SDRPY in neuer Partnerschaft zur wirtschaftlichen Stärkung jemenitischer Frauen

RIYADH, 4. September 2020 /PRNewswire/ -- Das saudische Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramm für den Jemen (Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen - SDRPY) hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Marib Girls' Foundation unterzeichnet, um seine Vision der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen durch das "Saba Project for the Economic Empowerment of Yemeni Women" zu unterstützen. SDRPY Supervisor Ambassador Mohammed Saeed Al Jabir unterzeichnete im Namen des Königreichs Saudi-Arabien, während die Vorsitzende der Marib Girls' Foundation, Yasmin Ali Al Qadhi, für den Jemen unterzeichnete.