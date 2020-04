SDRPY lanceert projecten voor de volksgezondheids- en onderwijssector in de provincies Hadhramaut, Al-Mahra en Socotra

De inhuldiging werd bijgewoond door de plaatsvervangend gouverneur voor Valley and Desert Affairs van Hadhramaut, Essam Habrish Al-Kuthairy; directeur-generaal van het Valley and Desert Education Office dr. Mohammed Falhoum; de vertegenwoordiger van SDRPY in Hadramaut; commandant van de gezamenlijke strijdkrachten in Hadhramaut; Valley and Desert Health en directeur-generaal van het bevolkingsbureau dr. Hani Al-Amoudi; en de voorzitter van de Seiyun Hospital Authority dr. Anis Aideed.

Plaatsvervangend gouverneur Al-Kuthairy zei tijdens de ceremonie dat deze projecten onderdeel uitmaken van 16 projecten tussen de kustgebieden en de valleien, ontworpen ter versterking van de infrastructuur en de verbetering van dienstverlening op alle gebieden. Hij benadrukte dat de resterende projecten na de maand Ramadan worden gelanceerd. Hij bedankte de bewaarder van de twee heilige moskeeën, koning Salman bin Abdulaziz en ZKH kroonprins Mohammed bin Salman, en sprak zijn waardering uit voor de steun van SDRPY aan Hadramaut onder deze moeilijke omstandigheden.

Office Director van SDRPY Al-Mahra en Hadhramaut ing. Sadiq Bashrahil legde uit dat de ambulances zouden worden verdeeld over de districten Al Abr, Al-Sawm en Thamud in de Hadhramaut-vallei, waarbij twee voertuigen worden toegewezen aan de kustdistricten van Hadhramaut. De projecten zijn opgezet naar aanleiding van veldbezoeken van SDRPY-specialisten aan het gouvernement, en meerdere ontmoetingen met lokale autoriteiten en het management van talrijke uitvoerende instanties, waarin de behoeften in Hadhramaut op het gebied van dienstverlening en ontwikkeling werden besproken.

Op donderdag lanceerde SDRPY projecten om 32 scholen in te richten in elk van de gouvernementen Al-Mahra en Socotra voor meer dan 8.000 studenten per jaar in beide provincies, in het kader van de ondersteuning door SDRPY van de onderwijssector.

In aanwezigheid van de gouverneur van Socotra Ramzi Mahrous, de commandant van de gezamenlijke Saudische strijdkrachten, brigadegeneraal Abdul Rahman bin Salman Al Hajji, en de directeur-generaal van het onderwijsbureau van Socotra, Ahmed Ibrahim Al-Thaqali, vierde het onderwijsbureau in Socotra de inauguratie van een project om 27 scholen in de provincie met nieuwe meubels uit te rusten, waardoor ongeveer 4000 studenten in het gouvernement stoelen en bureaus krijgen. Mahrous noemde andere onderwijsprojecten van SDRPY in het gouvernement, waaronder de bouw van 4 scholen en de levering van schoolboeken aan het onderwijsbureau, die hij als projecten met prioriteit beschouwt.

'Dit is niet het eerste project dat we hebben gelanceerd met het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, en als God het wil, zal het niet het laatste zijn', zei hij. "We zijn blij met de steun van het programma in de onderwijssector, aangezien het een van de sectoren is die in het gouvernement te lijden heeft onder de huidige omstandigheden in Jemen."

Mahrous gaf aan dat er binnenkort meer projecten zullen worden gelanceerd en dat de lokale autoriteiten van Socotra de specialisten van SDRPY zullen helpen eventuele obstakels in de provincie te overwinnen. Hij bedankte ook de bewaarder van de twee heilige moskeeën, koning Salman bin Abdulaziz Al Saud, kroonprins Mohammed bin Salman en Supervisor-General van SDRPY, ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jaber.

In het Al-Mahra-gouvernement bestaat het werk uit de organisatie van de distributie van meubilair voor klaslokalen, bureaus en benodigdheden voor de school, het voldoen aan alle vereisten voor bureaus en stoelen, laboratoria en schoolborden voor elk klaslokaal, en ervoor zorgen dat leraren en administratief personeel voldoende kantoren, opbergruimte en vergadertafels hebben in 5 onderwijsinstituten in Al-Masilah, Al-Ghaydah, Hawf en Sayhut. Door SDRPY uitgeruste scholen in Al-Mahra zullen naar verwachting ongeveer 4000 begunstigden bedienen.

Projecten van SDRPY in de onderwijssector in Jemen omvatten de bouw van scholen met faciliteiten zoals speeltuinen, laboratoria en pleinen om buitenschoolse activiteiten te ondersteunen, ervoor te zorgen dat mannelijke en vrouwelijke studenten kennis en vaardigheden verwerven volgens hoge normen, en hen in staat stellen een goede carrière na te streven.

SDRPY ondersteunt de Jemenitische gouvernementen in vitale en basale sectoren, namelijk: volksgezondheid; onderwijs; elektriciteit en energie; landbouw en visserij; water; wegen, havens en luchthavens; en overheidsinstanties. Het programma is ook actief op het gebied van milieusanering en hygiëne.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1160208/SDRPY_provides_ambulances_to_hospitals.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1160209/SDRPY_new_school.jpg

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen