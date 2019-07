SDRPY Neemt Deel aan Humanitaire Operaties Workshop in Jemen Gelanceerd door het Saoedisch-Geleide Coalitie Bevel

"Elke actie die de levensstandaard van onze broeders en zusters in Jemen kan verbeteren, en kan bijdragen aan het verwezenlijken van hun ontwikkeling en stabiliteit, is een positieve actie," zegt Prins Fahad bin Turki. "Het is in feite belangrijker dan militaire actie."

Van zijn kant, zei de Ambassadeur Al Jabir dat de workshop op het moment was opgericht, toen het SDRPY al met de Jemenitische regering samenwerkte om vrede te verwezenlijken, door de humanitaire fase van de operaties aan de ontwikkelingsfase te verbinden.

"Meerdere cruciale sectoren in verschillende Jemenitische provincies worden hierin opgenomen, in overeenstemming met een strategie en een visie die de welvaart van de Jemenitische bevolking op de eerste plaats zet," gaf de Saoedische afgezant in Jemen aan. "Deze strategie beantwoordt aan de behoefte aan diensten, verlaagt werkloosheid, mobiliseert de economie, en stabiliseert de valuta met de Saoedische storting van 3.2 miljard USD aan de Centrale Bank van Jemen."

Ambassadeur Al Jabir benadrukte de rol van het SDRPY in het leveren van elektriciteit aan de Jemenitische energiecentrales in faciliteiten ter waarde van 180 miljoen USD, "wat helpt met het verlichten van huishoudens en winkels en wat aan meer dan 18 miljoen begunstigden geregelde elektriciteit bezorgt." Dit is zichtbaar, zei hij, in "de heropleving van het economische en sociale leven in Jemen," en de ervaringen door de Jemenitische regering van een tastbare steun tijdens het betalen van salarissen.

Omdat ontwikkeling "alleen bereikt kan worden op conditie van veiligheid en stabiliteit," voegde de ambassadeur toe, heeft het SDRPY in bevrijde gebieden direct projecten gelanceerd, wat 85% van het Jemenitische land betekent, en is die nu bezig met het versnellen van de implementatie van projecten gericht op de prioriteitsbehoeftes in alle regio's. Daaronder vallen ook de hervorming van de grenswacht- en veiligheidssector, en de rehabilitatie van de politie en de lokale autoriteiten.

Het SDRPY implementeert in zeven sectoren projecten – de zorg, het onderwijs, vervoer, water, elektriciteit, beveiliging en landbouw en visserij, in samenwerking met de lokale Jemenitische autoriteiten en in samenwerking met Jemenitische bedrijven om de Jemenitische economie te steunen en werkgelegenheid te creëren. Projecten om voedselveiligheid te verwezenlijken ondersteunen de landbouw, de visserij en de veeteelt, wat meer dan 70% van de Jemenitische inkomen betekent.

In de ontwikkelingssector werkt het SDRPY samen met Jemenitische partners zoals de Small and Micro Enterprise Promotion Service (SMEPS), dat onderdeel maakt van de Social Fund for Development in Yemen; internationale partners zoals de Wereldbank en de Islamitische Ontwikkelingsbank; en instanties van de Verenigde Naties zoals de Food and Agriculture Organization (FAO) en de World Food Programme (WFP), om initiatieven te bedenken en te ontwerpen zijn als ondersteuning van de gemeenschaps- en economische ontwikkeling.

Twitter: @SaudiDRPY

Facebook: https://www.facebook.com/SaudiDRPY

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2T60Y_ZB9ta5PLRaCJbZ4Q

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saudi-reconstructions-program-in-yemen/

Instagram: https://www.instagram.com/saudidrpy/?hl=en

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/944453/JFC_Humanitarian_Ops_Workshop_2_edit.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/944454/JFC_Humanitarian_Ops_Workshop_5_edit.jpg

SOURCE Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen