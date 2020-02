SDRPY sluit overeenkomst met Alwaleed Philanthropies

De overeenkomst betekent een vergroting van de inzet van de Bewaarder van de twee Heilige Moskeeën koning Salman bin Abdul Aziz Al Saud en Zijne Koninklijke Hoogheid kroonprins Mohammed bin Salman om de Jemenitische regering te helpen, de pioniersrol van het koninkrijk bij de ontwikkeling aan te vullen, duurzame projecten te ondersteunen door middel van samenwerking met de Jemenitische regering, en de resultaten van de workshop die afgelopen november door de SDRPY werd georganiseerd te stimuleren, in aanwezigheid van de Jemenitische premier dr. Maeen Abdul Malik Saeed, in samenwerking met Jemenitische ministeriële ambtenaren, om aan de behoeften van het Jemenitische volk tegemoet te komen.

Bij de ondertekening werd het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen vertegenwoordigd door de Saoedische ambassadeur in Jemen en Supervisor van de SDRPY, Mohammed bin Saeed Al Jabir, terwijl Alwaleed Philanthropies werd vertegenwoordigd door de secretaris-generaal van de stichting, H.K.H. prinses Lamia bint Majid Al Saud.

Na de ondertekening, tijdens een ontmoeting met Ambassadeur Al Jabir, sprak de voorzitter van Alwaleed Philanthropies, Z.K.H. prins Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, zijn genoegen uit over de overeenkomst, waarbij hij aangaf dat het de eerste en belangrijkste stap was van het 40-jarig bestaan van Alwaleed Philanthropies, met name omdat het hier een samenwerkingsverband betreft met een Saoedische overheidsinstelling, met als doel de broeders en zusters van het Koninkrijk in Jemen ten goede te komen.

Secretaris-generaal van Alwaleed Philanthropies, prinses Lamia zei dat de in het programma besproken en overeengekomen projecten de belangrijkste van de stichting waren en gaf aan dat het gouvernement van Aden nu het podium zal zijn voor activiteiten in andere provincies.

Van zijn kant zei de Supervisor van SDRPY en ambassadeur Al Jabir in zijn toespraak tijdens de ondertekening dat het programma zal samenwerken met Alwaleed Philanthropies en het Human Settlements-programma van de Verenigde Naties (UN-Habitat) om de broeders en zusters in Jemen te helpen door hun capaciteit op te bouwen op verschillende gebieden. Bovendien, zei hij, worden hierbij projecten en programma's uitgedacht en geïmplementeerd die bijdragen aan sociale ontwikkeling, waarbij vrouwen en jongeren worden ondersteund en bruggen worden geslagen tussen culturen.

Ambassadeur Al Jabir voegde eraan toe dat de projecten die in het kader van de gezamenlijke overeenkomst moeten worden uitgevoerd de bouw en restauratie van verschillende wooneenheden zouden omvatten, waardoor een fatsoenlijk leven wordt geboden aan degenen die het meeste behoefte hebben aan veilige huisvesting in Aden, waar ongeveer 5.000 directe en indirecte begunstigden worden verwacht.

Ambassadeur Al Jabir gaf aan dat prioriteit zou worden gegeven aan ontwikkelingsprojecten die jonge mannen en vrouwen voorbereiden op de arbeidsmarkt en vrouwen in staat stellen dit te bereiken door middel van gespecialiseerde ontwikkelingsprogramma's. Verwacht wordt dat de directe en indirecte begunstigden van dergelijke gespecialiseerde programma's ongeveer 6.000 zullen bedragen.

De gezamenlijke overeenkomst voor coördinatie en samenwerking is bedoeld om vrouwen en jongeren te ondersteunen op verschillende gebieden, met name opleiding en werkgelegenheid in de openbare en particuliere sector.

Onder de gezamenlijke overeenkomst zullen 1000 woningen worden gebouwd en hersteld voor ongeveer 5000 directe en indirecte begunstigden. De partijen bij de overeenkomst zullen ook de capaciteit van 1000 Jemenieten ondersteunen door middel van training en opbouwen, hen voorbereiden op ondernemerschap en ambachten, en vrouwen helpen om werk te vinden na training in samenwerking met UN-Habitat en de organisatie Education for Employment (EFE).

SDRPY wordt beschouwd als een pionier in ontwikkelingswerk in de Republiek Jemen, aangezien sinds het begin van het programma meer dan 100 ontwikkelingsprojecten zijn uitgevoerd op het gebied van water, gezondheidszorg, onderwijs, energie en elektriciteit, transport (luchthavens, wegen en havens), landbouw en visserij en woningbouw en overheidsgebouwen.

Alwaleed Philanthropies werkt al veertig jaar op 6 continenten in 189 landen en is erin geslaagd meer dan 100 projecten uit te voeren, waarvan meer dan 976 miljoen mensen over de hele wereld profiteren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087262/SDRPY_Alwaleed_Philanthropies_signing.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1087260/SDRPY_Alwaleed_Philanthropies_meeting.jpg

