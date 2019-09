SDRPY verwelkomt bezoekers tijdens zijn tentoonstelling gedurende Algemene Vergadering van de VN in New York

RIYAD, Saoedi-Arabië, 24 september 2019 /PRNewswire/ -- Het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) neemt deel aan de 74ste sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (UNGA) onder leiding van de Algemene Toezichthouder van het SDRPY, Mohammed bin Saeed Al Jabir. De deelname aan het programma omvat een tentoonstelling in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York, ontworpen om projecten en initiatieven van het SDRPY in Jemen aan bezoekers uit de hele wereld te presenteren.