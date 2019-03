SDS étend ses activités de solutions de conformité au Benelux

VIENNE, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- Grâce à la récente signature d'un contrat supplémentaire avec une banque de premier plan du Benelux, SDS lance ses activités de solutions de conformité dans la région.

SDS (Software Daten Service) est un fournisseur de solutions technologiques établi qui se concentre sur les produits logiciels d'avenir et services connexes pour le secteur financier international. Avec bientôt plus de 100 millions de transactions par an, SDS deviendra également un acteur majeur sur les marchés européens des technologies bancaires.

Grâce à SDS CCONFORM, une banque de premier plan du Benelux a obtenu une excellente solution pour la reconnaissance et la documentation des incidents relatifs à la conformité en accord avec la réglementation MAD/MAR et les réglementations associées sur la conformité des valeurs mobilières. En d'autres termes, cette solution compacte, complète et hautement fiable permet la surveillance de la conformité axée sur l'avenir pour le traitement des valeurs mobilières. Par ailleurs, grâce à SDS CCONFORM, cette banque profitera de manière durable d'une solution entièrement conforme à la Directive et au Règlement relatifs aux abus de marché de l'UE, de la capacité à lutter efficacement contre les opérations d'initiés et la manipulation des marchés sur les marchés financiers européens à la minimisation des risques et dommages financiers, en passant par la protection de sa réputation.

Le portefeuille complet de SDS inclut des solutions de traitement des produits dérivés et valeurs mobilières à l'échelle internationale, des solutions automatisées de rapport réglementaires, fiscaux et de conformité, ainsi que des services de conseils et de tests professionnels basés sur ces solutions. Aujourd'hui, plus de 3 000 institutions financières à travers le monde comptant plus de 10 000 utilisateurs dans plus de 80 pays font confiance à SDS et à ses valeurs commerciales durables.

