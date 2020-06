SDS renforce la gestion des produits avec Susanna Scheffold, haute responsable d'UniCredit

VIENNE, 8 juin 2020 /PRNewswire/ -- Susanna Scheffold, ancienne Global Head of Securities Services pour l'Autriche et l'Europe centrale et orientale chez UniCredit, assumera la fonction exécutive dans la gestion des produits SDS GEOS pour le leader du marché des solutions d'opérations sur les marchés financiers.

SDS (Software Daten Service) est un fournisseur européen de premier plan de solutions de services et de logiciels numériques pour le secteur international des services financiers. Avec SDS GEOS, SDS fournit un logiciel prêt à l'emploi hautement compétitif pour le traitement automatisé et mondial des valeurs mobilières. Pour 2020, SDS prévoit des volumes de traitement d'environ 100 millions de transactions via des applications SDS GEOS dans des banques renommées de toute l'Europe.

Afin de développer davantage la croissance continue des activités et la forte compétitivité de SDS GEOS, Susanna Scheffold occupera le poste de Head of Product Management de SDS GEOS. Susanna Scheffold avait déjà la charge des produits et des clients à son poste de responsable des activités de détention pour l'Autriche et l'Europe centrale et orientale au sein des services dédiés aux valeurs mobilières à l'échelle mondiale du groupe UniCredit. Jusqu'en 2016, elle a été active avec succès au sein de ce groupe dans divers segments nationaux et internationaux dans le contexte des opérations sur titres, du calcul de la valeur liquidative, de l'exécution et du changement des systèmes de traitement ou des stratégies d'efficacité.

« Une connaissance approfondie de l'industrie est la condition préalable au développement de produits exceptionnels. SDS a toujours accordé une grande importance à la disponibilité d'un savoir-faire bancaire approfondi et complet au sein de l'équipe, en plus d'une expertise informatique, afin de développer les meilleures solutions logicielles pour l'industrie financière.Avec Susanna Scheffold, nous gagnons une experte de premier plan et une initiée de l'industrie », a ajouté Ernst Kendlbacher, Managing Director de SDS.

