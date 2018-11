SDS Software Daten Service renforce son équipe de direction avec un membre de la haute direction d'Erste Bank

VIENNE, November 5, 2018 /PRNewswire/ --

En sa qualité de leader du marché du secteur des solutions pour les transactions sur le marché de capitaux dans la région DACH (Allemagne, Suisse et Autriche), la filiale autrichienne de T-Systems International renforce sa position avec une nomination de haut niveau.

SDS (Software Data Service) est un des fournisseurs chefs de file en Europe de solutions numériques dans le domaine des transactions sur le marché des capitaux, des déclarations réglementaires et de la conformité pour le secteur international des services financiers. Afin d'étendre plus en avant la croissance continue de la société fondée sur son credo en tant qu'entreprise « Setting Digital Standards » (« Fixer les normes numériques »), SDS renforcera sa position avec Niv Graf, nommé au poste de Directeur de la gestion de la fourniture de services à l'international (Head of Service Delivery Management International), à partir de novembre 2018. Niv Graf a à son actif plus de 15 ans d'expérience de la gestion de projets, au sein et en dehors du secteur bancaire et des TI. Plus récemment, il a occupé plusieurs postes de direction en tant que Directeur de département dans l'Erste Group. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera chargé de la gestion des produits, ainsi que des nouvelles versions et des projets. « Nous sommes ravis que Niv Graf rejoigne SDS. Il concentrera ses efforts sur le renforcement de la force d'innovation, l'adaptation et l'expansion du portefeuille SDS, ainsi que sur l'expansion permanente de notre haute qualité de service reconnue », a ajouté Ernst Kendlbacher, Directeur général de SDS. http://www.sds.at

