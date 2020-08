Se abre la inscripción para el primer ECA del mundo con globo recubierto con sirólimus para el tratamiento de arteriopatía periférica para la zona que está por debajo de la rodilla

SINGAPUR, 28 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Concept Medical Inc., que se focaliza en dispositivos para administrar fármacos para intervención vascular, ha anunciado la inscripción del primer paciente en FUTURE BTK (Randomized Controlled Trial of F irst Sirolim U s Coa T ed Balloon Vers U s Standa R d Balloon Angioplasty in The Tr E atment of B elow T he K nee Artery Disease), el primer ensayo controlado aleatorizado comparado con la angioplastia estándar con globo en el tratamiento de la arteriopatía periférica para la zona que está por debajo de la rodilla.