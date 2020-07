Se acerca el último fin de semana anterior a la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, el miércoles 15 de julio: United Ways of California dice "No es demasiado tarde para preparar su declaración de impuestos, gratis, con la ayuda de expertos"

Si bien el 15 de julio es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos y pagar los impuestos federales, si usted no solicita una extensión y/o paga antes del 15 de julio, es posible que le impongan multas e intereses por el monto adeudado. Todavía es una buena idea presentar la declaración y pagar lo más temprano posible. Aún puede solicitar una extensión adicional para presentar los impuestos federales hasta el 15 de octubre y para los impuestos del estado de California tiene una extensión automática para presentar la declaración. Si usted recibe un reembolso, no se le impondrá la multa por presentar la declaración y puede presentar y reclamar un reembolso por hasta tres años para la declaración federal y cuatro años para la estatal a partir de la fecha límite. Varios sitios de VITA, socios, sub-beneficiarios, y MyFreeTaxes.org continuarán operando hasta el 15 de octubre de 2020.

"Cuando la fecha límite para la declaración de impuestos se extendió en marzo debido a COVID-19, la mayoría de los californianos dieron un suspiro de alivio, pero ahora que se dirigen al último fin de semana restante para preparar los impuestos antes de la fecha límite del miércoles 15 de julio, algunos californianos no se sienten preparados debido a las complicaciones causadas por la pandemia", dice Peter Manzo, presidente y CEO de United Ways of California. "Podemos ayudar; no es demasiado tarde", agregó.

United Ways of California y su red de 30 miembros de United Way permite a los californianos utilizar el dinero no gastado en la preparación de impuestos en cosas necesarias. United Ways incluso puede ayudar a las personas con créditos fiscales, todo sin costo alguno para el participante.

Stephanie Bray, presidenta y directora ejecutiva de United Way California Capital Region declaró: "El programa de Preparación Gratuita de Impuestos de United Way no solo les ahorra los honorarios de los preparadores, sino que también devuelve dinero a sus bolsillos mediante créditos fiscales reembolsables, como el CalEITC. Es posible que muchas personas ni siquiera sepan que son elegibles, y para algunas familias, recibir $6,500 en créditos fiscales federales y de CalEITC, puede marcar una gran diferencia en su capacidad para alimentar a sus hijos, permanecer en sus hogares y más".

Nadie debería pagar para preparar y presentar sus declaraciones de impuestos federales y estatales durante una pandemia global que ha dejado millones de desempleados. Dos de cada cinco destinatarios de la Ley de Ayuda, Asistencia y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) con $500 o menos en el banco gastaron la mitad de su dinero de estímulo dentro de los 10 primeros días posteriores a la recepción. La preparación y presentación de impuestos, incluso a través de las opciones menos costosas de hazlo-tu-mismo del sector privado, les cuesta a las familias que ya luchan por satisfacer sus necesidades básicas, varios cientos de dólares. Este precio solo aumenta a medida que se reportan ganancias empresariales, de contratistas independientes y de la economía del trabajo ocasional. La preparación y presentación gratuita de impuestos para las declaraciones federales y estatales ayudan a quienes luchan por equilibrar los presupuestos. Como organización sin fines de lucro, el único interés de United Way es ayudar a los hogares de ingresos bajos a medios a ganar, conservar y ahorrar más.

MyFreeTaxes.org también promete nunca compartir o vender información personal a terceros sin su consentimiento, para que los usuarios puedan estar seguros de que su información se mantiene segura.

Ahora más que nunca, está claro cuán vital es para todas las personas tener capacidad de recuperación financiera y preparar la declaración de impuestos juega un papel importante en eso. A través de asociaciones comunitarias y programas locales de Asistencia Voluntaria al Impuesto sobre la Renta (VITA), su sitio web MyFreeTaxes.org , y opciones de mensajes de texto, United Ways of California ofrece varias formas de ayudar a los californianos con sus impuestos de manera gratuita, rápida y confiable.

United Ways of California mejora la salud, la educación y los resultados financieros para niños y familias de bajos ingresos al mejorar y coordinar el trabajo de defensa y de impacto comunitario de los 30 locales de United Ways de California. United Ways of California se formó en 2008 por los United Ways locales de California buscando trabajar juntos para educar a los líderes estatales y nacionales sobre cuestiones de política que afectan los objetivos de impacto comunitario en salud, educación y estabilidad financiera.

