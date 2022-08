Se adoptarán medidas de protección más estrictas para el lago Qinghai

XINING, China, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- He Yubang, director de la administración de la reserva natural nacional del lago Qinghai, concedió una entrevista a los medios chinos y extranjeros el 12 de agosto. Afirmó que el medioambiente ecológico ha mejorado en la zona, con una rápida restauración de la biodiversidad, según la Administración de Protección y Utilización de la zona turística del lago Qinghai.

Situado en el sector noreste de la meseta Qinghai-Tibet, el lago Qinghai es fundamental para mantener el equilibrio ecológico de China occidental. Además es una barrera natural para controlar la propagación de la desertificación hacia el este y garantizar la seguridad de las zonas agrícolas en China oriental.

La especie de carpa Gymnocypris przewalskii, conocida en chino como "Huangyu", es endémica del lago Qinghai. Este pez no solo es fundamental para la existencia de las especies de aves locales, sino que además es importante para el equilibrio ecológico del lago en altiplano.

Debido a la sobrepesca y al deterioro del medioambiente, la población de carpas desnudas disminuyó considerablemente en las décadas de 1960 y 1970. En 2002, el lago Qinghai solo tenía 2.592 toneladas de carpas desnudas.

Para proteger la especie, en el año 2003 las autoridades de Qinghai prohibieron la pesca de carpa desnuda en el lago Qinghai y en los ríos aledaños. El esfuerzo ha dado sus frutos. Los datos de seguimiento indicaron que el lago Qinghai tenía 108.500 toneladas de carpas desnudas en 2021.

En los últimos años, el gobierno chino ha implementado varios proyectos ecológicos en la cuenca del lago Qinghai y ha logrado resultados notables en la restauración del medioambiente. En 2021, la masa de agua del lago Qinghai abarcó un área de 4.625,6 km2. La mejora del ecosistema del lago también ha beneficiado a las aves migratorias y a las gacelas de Przewalski.

El lago se ha convertido en un hábitat de invernada muy importante para cada vez más aves migratorias, y más de 300.000 aves hacen una parada aquí cada año durante la migración. Como único hábitat para las gacelas de Przewalski, en las áreas circundantes al lago Qinghai el número total de especies aumentó de 257 en 2004 a más de 2.800 en 2021.

Hace unos meses, China aprobó un plan para establecer un parque nacional en el lago Qinghai. "Con la construcción de un parque nacional, se adoptarán medidas de protección más estrictas para el lago Qinghai", sostuvo. "Todos esperamos que la belleza del lago perdure y haya más beneficios para las personas de la meseta".

FUENTE Protection and Utilization Administration in the Qinghai Lake Scenic Area

