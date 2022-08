Se anuncian los artistas Burna Boy y Omah Lay para el World Creole Music Festival de Dominica

ROSEAU, Dominica, 19 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La ministra de Turismo, Transporte Internacional e Iniciativas Marítimas de Dominica, la Hble. Denise Charles, anunció dos nuevos artistas a presentarse en el World Creole Music Festival de Dominica, que se celebrará del 28 al 30 de octubre de 2022 en el Windsor Park Sports Stadium. Burna Boy, la sensación nigeriana del afrobeat y ganador del premio Grammy, será el artista de cabecera en el escenario del festival que hará sonar sus melodías populares como "Last, Last" con su fusión única de dancehall, reggae, afrobeat y música pop. Burna Boy lanzó recientemente su sexto álbum de estudio, Love, Damini, que debutó en la posición n.° 14 del Billboard Top 200 y sigue ocupando un lugar destacado en Apple Music en 47 países. En el escenario se le unirá la estrella musical emergente Omah Lay de Nigeria, con sus contagiosas notas afrobeat como "Lo Lo", "You" y "Do Not Disturb".

El anuncio se produjo una semana después del lanzamiento oficial de los 21 artistas programados para presentarse en la 22.a edición del World Creole Music Festival. La ministra Charles extendió la invitación a los visitantes para "venir a Dominica a disfrutar de una inmersión cultural inigualable durante todo el mes y en la semana previa al festival".

Entre los aliados del 22.o World Creole Music Festival se encuentran National Bank of Dominica, Tropical Shipping, Coulibri Ridge, Tranquility Beach Resort, Digicel y DOWASCO.

El precio de las entradas por noche es de XCD 150/USD 58 y por la temporada completa es de XCD 375/USD 144. La tarifa especial actual para el Party VIP es de XCD 960/USD 369 o de XCD 350/USD 135 por noche hasta agotar existencias. Las entradas al Village VIP con la tarifa especial ya se agotaron, pero pronto se lanzarán a la nueva tarifa. Las entradas se pueden comprar en línea en https://dominicafestivals.com/wcmf-home/ o en la taquilla.

Para obtener más información sobre el World Creole Music Festival de Dominica, comuníquese con el Comité de Festivales de Dominica al 767 448 4833. También puede visitar el sitio web oficial: www.DominicaFestivals.com o seguir a Dominica Fests en Instagram, http://www.twitter.com/DominicaFests y Facebook.

Para obtener más información sobre Dominica, comuníquese con Discover Dominica Authority al +1 767 448 2045

FUENTE Discover Dominica Authority

SOURCE Discover Dominica Authority