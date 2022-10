Se anuncian los ganadores del desafío F3 Challenge, el concurso mundial de la industria de los mariscos

Los carnívoros, los mayores consumidores de harina y aceite de pescado, fueron el centro del concurso de la industria

SEATTLE,, 6 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- F3 - Future of Fish Feed anunció hoy que tres fabricantes de pienso —Star Milling Co, Empagran y Jiangsu Fuhai Biotech Co, Ltd.— ganaron cada uno un gran premio de USD 100.000 en el desafío F3 Challenge - Edición Carnívora. El desafío F3 Challenge es el principal concurso de la industria mundial de los mariscos para impulsar la innovación en el desarrollo y la comercialización de piensos para la acuicultura sin harina ni aceite de pescado, con el fin de eliminar el pescado silvestre de los piensos para la acuicultura.

Ganadores del desafío F3 Challenge (de izquierda a derecha) Kevin Fitzsimmons, profesor de la Universidad de Arizona; Paul Cramer, vicepresidente y director general de Star Milling Co.; Pablo Intriago, asesor técnico de Empagran; Jorge Torres, director de Desarrollo Comercial de Veramaris; y Zhijun Hu, director general de Jiangsu Fuhai Biotech Co.

"Felicitamos a todos los concursantes que estuvieron a la altura del desafío a pesar de todas las recientes adversidades e interrupciones de la cadena de suministro", dijo Kevin Fitzsimmons, profesor de la Universidad de Arizona y presidente del desafío F3 Challenge, durante una ceremonia especial en la conferencia GOAL de la Global Seafood Alliance. "Su arduo trabajo y flexibilidad rindieron frutos".

Se calcula que cada año se capturan 16 millones de toneladas métricas de pescado silvestre exclusivamente para su uso como harina y aceite de pescado en la producción mundial de alimentos. La acuicultura proporciona actualmente más de la mitad de los mariscos del mundo y es el consumidor dominante de estos peces ricos en aceite, como las sardinas, las anchoas y el menhaden, llamados "peces de forraje". Los piensos son la mayor preocupación de las explotaciones acuícolas.

Los premios se otorgaron en cada una de las tres categorías —salmónidos, camarones y otras especies carnívoras— al concursante que produjera y vendiera el mayor número de piensos "sin pescado" elaborados sin pescado silvestre ni ningún ingrediente de origen marino animal.

Acerca de los ganadores:

La empresa estadounidense Star Milling Co. ganó por su pienso vegetal no transgénico que contiene algas ricas en DHA omega-3 y aceite de lino cardiosaludable para la trucha arcoiris.

ganó por su pienso vegetal no transgénico que contiene algas ricas en DHA omega-3 y aceite de lino cardiosaludable para la trucha arcoiris. La empresa ecuatoriana Empagran ganó por su receta vegetariana que utiliza aceite de algas de Veramaris rico en omegas EPA y DHA para el camarón blanco del Pacífico.

ganó por su receta vegetariana Veramaris rico en omegas EPA y DHA para el camarón blanco del Pacífico. La empresa china Jiangsu Fuhai Biotech utiliza su exclusivo producto Fatide® con soja descascarillada y entera fermentada por microbios y enzimas para su pienso para lubinas.

Dainichi Corporation, con sede en Japón, recibió una mención honorífica, un premio de USD 25.000, por su innovador pienso para el besugo.

Se vendieron más de tres millones de kilogramos de pienso en todas las categorías de marisco durante los casi 16 meses que duró el concurso, y se evitó el uso de más de 95 millones de peces de forraje en la alimentación animal.

F3 - Future of Fish Feed garantiza una mayor seguridad alimentaria mundial al reducir la dependencia de la industria acuícola de la harina y el aceite de pescado para asegurar el futuro de la cadena de suministro.

El próximo desafío F3 Challege centrado en los palatinos se anunciará a principios de 2023.

CONTACTO: Annie Reisewitz, +18582280526, [email protected]

Fotografía - https://mma.prnewswire.com/media/1915099/F3___Future_of_Fish_Feed_F3Winners.jpg

FUENTE F3 - Future of Fish Feed

