Se anuncian los resultados de la colección Rutas de Turismo, "El encanto de Jiangsu"

NANJING, China, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La colección Rutas de Turismo "El encanto de Jiangsu" anunció las propuestas ganadoras en el Museo Nanjing a principios de septiembre de este año. Los ganadores de este concurso de planificación de rutas de turismo están listos para mostrar a los visitantes diferentes caras de Jiangsu y comenzar una inolvidable experiencia de viaje.

El evento, coorganizado por el Departamento provincial de Cultura y Turismo ed Jiangsu y el Centro de Información y Noticias Xinhua News Agency, fue lanzado el 10 de mayo con un anuncio a participantes de todo el mundo para enviar sus propuestas. El mensaje fue publicado en varios idiomas en más de 500 medios de comunicación y en los propios canales de comunicación de Xinhua. La respuesta fue entusiasta, atrayendo a diseñadores de rutas de turismo de más de 20 países y regiones. Las propuestas enviadas fueron evaluadas por un panel de expertos y por votación en línea. Se seleccionaron diez rutas como ganadoras, según el Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Jiangsu.

Los planes de ruta ganadores incluían fotos de viajes, contenidos en formato GIF y videos cortos, para resaltar la belleza natural y cultura regional de Jiangsu con una perspectiva internacional.

Los asistentes a la ceremonia de premiación fueron Yang Zhichun, director general del Departamento de Cultura y Turismo de Jiangsu; Fei Shaoyun, director general de la Oficina de Asuntos Exteriores de Jiangsu; Gong Liang, subdirector general del Departamento de Cultura y Turismo de Jiangsu y Curador del Museo Nanjing, además de embajadores y funcionarios de embajadas en Shanghái.

Entre los presentadores estaban Yang Zhichun, Fei Shaoyun, Gong Liang, Zhang Songping, el Excmo. Sr. Embajador Abrao dos Santos, embajador de Timor Oriental ante China y la Excma. Sra. Embajadora Elia George Kaiyamo, embajadora de Namibia ante China.

"La colección de rutas presentará los mejores planes de viaje en Jiangsu, promoviendo el turismo regional y estimulando la confianza en la recuperación del industria de servicios", señaló el Sr. Yang. También extendió una cálida invitación a los viajeros alrededor del mundo para visitar los hermosos lugares de la Provincia de Jiangsu en China y llevarse lindos recuerdos.

Listado de ganadores de la colección Rutas de Turismo "El encanto de Jiangsu"

Primer premio (1):

Paisajes pintorescos en estampillas: recorrido de siete días por el norte de Jiangsu.

Diseñador: Gu Daren (China)

Segundo premio (3):

Vida en el Gran Canal: recorrido de siete días por Jiangsu.

Diseñador: Nanjing Wanxiang, International Travel Service Co.,Ltd. (China)

Comida, cultura, esparcimiento y salud: nueve días de escapadas a Jiangsu.

Diseñador: Shanghai NTA Culture Communication Co., Ltd. (Japón)

Capital de la literatura y ciudad de la gastronomía declaradas por la UNESCO: recorrido de cinco días por Nanjing, Yangzhou.

Designer: Lin Tao (Estados Unidos)

Tercer premio (6)

Sueñe alto en las hermosas ciudades de Jiangnan.

Diseñador: Aleksandra Spitsina (Rusia), Zeineb Alaoui (Marruecos), Steven Y Eum (Estados Unidos)

Cazador de comidas: recorrido de alta gastronomía de siete días en Jiangsu.

Diseñador: Nanjing Zhongbei Friendship International Travel Service Co., Ltd. (China)

Recorrido de ocho días por el Jinagsu e Marco Polo.

Diseñador: Hainan Hanwu Culture Development Co., Ltd. (China)

Recorrido de siete días a cinco destinos deliciosos en Jiangsu.

Diseñador: China Youth Travel Service Jiangsu CO., Ltd. (China)

Recorrido de ocho días por Jiangsu para amantes de la comida y la cultura.

Diseñador: Jiangsu Degao International Travel Service Co., Ltd. (China)

Caminata hacia la historia: recorrido de seis días por Jiangsu.

Diseñador: Xu Xinyu (China)

Haga clic en la página web para encontrar más rutas de turismo maravillosas en Jiangsu: http://abroad.youtongad.com/routevote/Ten-selected-routes-to-discover-Charm-of-Jiangsu.shtml

Enlaces de imágenes:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=372799

Leyenda: la colección Rutas de Turismo "Encanto de Jiangsu" anunció a los ganadores en el Museo Nanjing el 4 de septiembre de 2020 (Charm of Jiangsu" Tourism Route collection announced winners at the Nanjing Museum on September 4, 2020).

FUENTE Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism

SOURCE Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism