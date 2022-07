Se anunció que Astrid Rivera y Bryan Llenas serán los maestros de ceremonias de los Premios ¡BRAVO! 2022 de la HPRA

Aflac regresa en su segundo año como patrocinador principal de la emblemática gala de recaudación de fondos de becas de la HPRA, que trabaja para apoyar el desarrollo de estudiantes de relaciones públicas de origen hispano en todo el país.

MIAMI, 31 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Hispana de Relaciones Públicas (HPRA) se enorgullece en anunciar que Astrid Rivera, colaboradora y corresponsal de Despierta América, y Bryan Llenas, corresponsal nacional de Fox News Channel, serán los maestros de ceremonias de los Premios ¡BRAVO! 2022 de la HPRA. Aflac regresará por segundo año como patrocinador principal de la emblemática gala de recaudación de fondos para becas de la HPRA. La ceremonia tendrá lugar el jueves 29 de septiembre en Austin Texas, en el Fairmont Hotel.

Despierta América contributor and correspondent Astrid Rivera and Fox News national correspondent Bryan Llenas will act as the emcees for the 2022 HPRA ¡BRAVO! Awards in Austin, Texas on September 29, 2022. Aflac will return for the second year as the presenting sponsor of HPRA’s signature scholarship fundraising gala.

"Astrid y Bryan simbolizan las contribuciones y el impacto extraordinarios que los periodistas hispanos siguen teniendo en los medios de comunicación tanto en inglés como en español", señaló Sonia V. Diaz, presidenta nacional de la HPRA. "Nos enorgullece que nos acompañen en esta noche especial para celebrar todo el increíble talento multicultural que nuestra industria tiene por ofrecer", agregó.

Además, la HPRA ha anunciado a su primera ganadora de una beca nacional, Jocelyn Valencia-Chavez, inmigrante mexicana de primera generación, de la Universidad de Oregón. Valencia-Chavez recibirá una beca de $5.000 en reconocimiento de su compromiso y liderazgo en el aumento de la representación hispana en el campo de las relaciones públicas de la Universidad de Oregón, que incluye la fundación del capítulo estudiantil de la HPRA de la universidad en el campus.

"La HPRA estableció el programa nacional de becas el año pasado con la esperanza de poder dar mayor visibilidad a la profesión entre los estudiantes hispanos más allá de nuestra sede central de Los Ángeles, donde habíamos dirigido principalmente nuestros esfuerzos en el pasado. Recibimos la mayor cantidad de solicitudes este año y estamos más que emocionados por ver el talento y entusiasmo que los estudiantes demuestran hacia la profesión. Esperamos ampliar el programa para atender a más estudiantes en los próximos años", expresó Diaz.

Además de reconocer las mejores campañas multiculturales de la industria, la HPRA premia a líderes excepcionales que han realizado contribuciones significativas en el avance de los hispanos estadounidenses en las relaciones públicas y el periodismo. Este año, los Premios ¡BRAVO! de la HPRA rendirán homenaje a la periodista y autora ganadora del Emmy Maria Elena Salinas, a la vicepresidenta de Comunicaciones del Capítulo de Marketing Multicultural Marisol Martinez, al Profesional Visitante de la Universidad de Florida Patrick Ford y a la directora global de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de Edelman, Trisch Smith.

Entre otros patrocinadores de este año se incluyen el patrocinador de oro Moët Hennessy USA, los patrocinadores de bronce Edelman y Plus Three, y los patrocinadores de apoyo New Balance, Weber Shandwick, Rojas Communications, Zaid Communications y APC Collective.

Para obtener más información sobre la HPRA y su programa de Premios ¡BRAVO!, visite: https://bravo.hprausa.org/.

Para patrocinar y apoyar los Premios ¡BRAVO! nacionales de la HPRA, haga clic aquí o comuníquese con la Oficina Nacional de la HPRA a [email protected].

