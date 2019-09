Se aprueba un proyecto para extraer potasa tras la evaluación del impacto medioambiental

SASKATOON, Saskatchewan, 4 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El proyecto Albany de CanPacific, que incluye el desarrollo de su propiedad KL262 y una propuesta de operación minera por disolución in situ para extraer 3,25 millones de toneladas de potasa al año, fue aprobado para la siguiente fase de desarrollo tras una rigurosa evaluación medioambiental a cargo del Ministerio de Medioambiente de Saskatchewan.

CanPacific presentó una Declaración de impacto medioambiental definitiva al Ministerio de Medioambiente de Saskatchewan en julio de 2018. Para el proyecto, CanPacific realizó estudios independientes y exhaustivos de la vida silvestre, los pantanos y las plantas raras y se comprometió a respetar las protecciones establecidas en las Normativas de restricción de actividades para la protección de especies en riesgo de Saskatchewan.

La empresa contrató a SNC-Lavalin (Saskatoon) para desarrollar el estudio de impacto medioambiental completo en el marco del proyecto y ofrecer conocimientos especializados durante el proceso de aprobación del permiso.

"Tenemos un fuerte compromiso con desarrollar un proyecto que sea sustentable para el medio ambiente y respete a nuestros vecinos", dijo David Waugh, director ejecutivo de CanPacific. "Nos complace que el proyecto pueda avanzar con la aprobación del Ministerio, el aval de las municipalidades rurales locales y el fuerte apoyo de las partes interesadas de toda la región".

El Ministerio aprobó el proyecto para avanzar sujeto a condiciones y compromisos que CanPacific asumió para minimizar los impactos del proyecto a la vegetación, los pantanos y la vida silvestre, que incluyen:

No habrá impactos a las tierras públicas de pastoreo ni a las praderas públicas.

La ubicación de la planta evita el arroyo Wascana y sus afluentes.

Se abonará una compensación total por cualquier pérdida del hábitat de los pantanos/praderas/tierras de pastoreo.

No habrá impacto a la calidad ni al suministro de los acuíferos locales.

Para afirmar la sustentabilidad del proyecto, CanPacific realizó consultas integrales con las partes interesadas durante un período de siete años y entabló conversaciones con autoridades locales y regionales, gobiernos indígenas, propietarios de terrenos y grupos comunitarios.

"Estamos comprometidos a dialogar abiertamente sobre las necesidades, expectativas e inquietudes de las partes interesadas, partiendo de las muchas relaciones sólidas de trabajo que desarrollamos a través de nuestros esfuerzos de comunicación", dijo Kent Carter, director de Salud, Seguridad, Medioambiente y Comunidades (HSEC) de CanPacific. "Mantener el fuerte apoyo que recibimos hasta ahora de las partes interesadas es una prioridad".

CanPacific Potash

Con sede central en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, CanPacific Potash Inc. es una empresa conjunta entre North Atlantic Potash Inc. (una subsidiaria de PJSC Acron), dueña del 68%, y Rio Tinto Potash Management Inc. (una subsidiaria de Rio Tinto plc), dueña del 32%. PJSC Acron es uno de los mayores productores de fertilizantes multiminerales del mundo y Rio Tinto es una de las corporaciones mineras y de metales más grandes del planeta. Conozca más en canpacificpotash.com.

Proyecto de potasa Albany

El proyecto Albany es una propuesta de mina por disolución in situ, con un proyectado de 3,25 millones de toneladas de potasa al año en el sur de Saskatchewan. Conozca más en projectalbany.ca.

Para más información: David Waugh, director ejecutivo, +1 306 975 0210

FUENTE CanPacific Potash

