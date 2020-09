Se busca impulsar el desarrollo de la isla de Changxing en Shanghái mediante una conferencia

SHANGHÁI, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En el marco de una conferencia realizada el domingo pasado para promover la economía industrial de la isla de Changxing en Shanghái, se suscribieron en la municipalidad de esta ciudad doce importantes proyectos industriales que demandarán una inversión aproximada de 10 000 millones de yuanes (1480 millones de dólares estadounidenses).

En la conferencia, celebrada bajo el lema "Nueva fabricación inteligente, nuevo motor y nuevo comienzo", se presentó también una serie de políticas que buscan impulsar el desarrollo de la economía industrial de Changxing con un alto nivel de calidad.

Las declaraciones sobre dichas políticas estuvieron a cargo de Wu Qing, vicealcalde de Shanghái y jefe del Comité de Gestión de la isla de Changxing en la conferencia organizada por el Comité de Gestión de Desarrollo y Construcción de la isla de Changxing y del gobierno del distrito de Chongming, del cual Changxing forma parte.

En la conferencia, Chen Mingbo, secretario general adjunto del gobierno municipal, y Li Zheng, jefe de partido del distrito de Chongming, descubrieron la placa de la Oficina de Promoción de la Inversión Industrial de Changxing en Shanghái. Wu Jincheng, director de la Comisión Municipal de Economía e Informatización de Shanghái, y Miao Jing, gobernador del distrito de Chongming, hicieron lo propio con la placa del Centro de Servicios Administrativos del Centro Este del distrito de Chongming.

El Polígono industrial de Changxing suscribió los doce proyectos con instituciones —entre las que se incluyen la Universidad Jiao Tong de Shanghái y China United Investment Holding Co., Ltd.— en relación con áreas como equipos marinos, fabricación inteligente, materiales nuevos, conservación de la energía y protección ambiental, circuitos integrados, biomedicina y servicios financieros.

Actualmente, el polígono tiene 10 proyectos industriales de envergadura en fase de construcción, valorizados en aproximadamente 12 000 millones de yuanes. El gobierno del distrito estima que proyectos nuevos como estos llevarán el desarrollo del área a otro nivel.

También en el marco de la conferencia, la Oficina de Desarrollo de isla de Changxing suscribió acuerdos marco con el Centro de Promoción de la Inversión en Shanghái de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y con la filial de Huawei en Shanghái. Dicha oficina, el gobierno del distrito de Chongming y la filial de Shanghái del Banco de Exportaciones e Importaciones de China suscribieron un acuerdo marco tripartito de colaboración estratégica.

Zheng señaló que se espera que la isla experimente una nueva serie de importantes avances y mejoras de calidad en los próximos años mediante el aprovechamiento de las oportunidades de cambio en los sistemas de gestión del desarrollo y la construcción de la isla de Changxing y la inclusión de la isla en la red del metro de la municipalidad.

También afirmó que, ateniéndose a la prioridad ecológica y al desarrollo verde, la autoridad del distrito buscará convertir a Changxing en la tarjeta de presentación de Shanghái en materia de industria manufacturera, liderazgo en innovación de la tecnología marina, un polo de crecimiento para la integración entre la industria y la ciudad, y un área con sus propias características, funciones, competitividad internacional e influencia en el mercado.

Jing publicó una serie de políticas que buscan impulsar el desarrollo de alto nivel de la economía industrial en Changxing. Chen Bo, director adjunto de la Oficina de Desarrollo de la Isla de Changxing, analizó la situación del desarrollo y la construcción de la isla. Yu Cong, presidente del Polígono Industrial de Equipos Marinos de Changxing-Shanghái, explicó la situación del polígono industrial.

Huang Wenfei, gerente general de Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd.; Chen Jianliang, presidente de Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd.; Lin Zhongqin, miembro de la Academia China de Ingeniería y presidente de la Universidad Jiao Tong de Shanghái; y Lin Baojun, jefe de diseño del satélite Beidou-3, estuvieron a cargo de los discursos principales de la conferencia.

La isla de Shanghái ocupa 162 km² y se ubica en la desembocadura del río Yangtze. La isla funciona como un depósito para los equipos marinos del mundo, como fuente de agua ecológica de Shanghái y como un destino turístico. Es conocida como base modelo nacional para las nuevas industrias y como zona de demostración a nivel nacional para el desarrollo de la economía marina.

El túnel y el puente del río Yangtze posicionan a la isla de Changxing como un enlace clave entre la ciudad de Shanghái y las aglomeraciones urbanas al norte del río Yangtze, y como una puerta de entrada importante para el desarrollo integrado de la región del delta del río Yangtze.

La isla de Changxing está a solo 25 km del área financiera de Lujiazui, y la línea de metro desde el centro de la ciudad hasta la isla de Chongming, que atravesará Changxing, permitirá a la isla tener acceso a la vida urbana de Shanghái, a apenas 30 minutos de distancia.

Al contar con inusuales litorales de aguas profundas que alcanzan los 22 metros en su punto más profundo, la isla tiene una ventaja particular en el desarrollo industrial de equipos marinos. El embalse de Qingcaosha en la parte norte de la isla es una fuente principal de agua de red para Shanghái.

Aprovechando su ventaja de años en la industria de los equipos marinos en el contexto del desarrollo de la municipalidad, la región del delta del río Yangtze y el del cinturón económico del río Yangtze, en los últimos años la isla ha atraído a empresas importantes en la fabricación de alta gama y la innovación tecnológica, como Jiangnan Shipyard, Hudong-Zhonghua Shipbuilding, Shanghai Zhenhua Port Machinery (Group) Co., Ltd. y China Cosco Shipping Corporation Ltd.

La autoridad de Changxing señaló que la Oficina de Desarrollo de la isla se trasladó a la propia isla después del cambio en los sistemas de gestión del desarrollo y la construcción de la isla a principios de este año. Al mismo tiempo, se establecieron en la isla la oficina de la autoridad ambiental del distrito de Changxing, la Oficina de Promoción de la Inversión Industrial de Shanghái-Changxing y el Centro Este del Centro de Servicios Administrativos del distrito de Chongming para mejorar aún más la capacidad de gobierno local y optimizar todo el entorno comercial, y promover de esta manera una nueva fase de desarrollo y construcción en la isla de Changxing.

El gobierno del distrito destacó tres acciones de desarrollo de Changxing para la siguiente fase: adoptar la nueva fabricación inteligente, aprovechar el nuevo motor y ser pioneros de un nuevo comienzo.

Las industrias locales deben enfocarse en el desarrollo digitalizado, inteligente y verde de equipos marinos y economía marina de forma tal que puedan integrarse en la cadena industrial de los equipos marinos del mundo. Según indicó el representante del gobierno del distrito, buscarán más oportunidades de colaboración internacional e impulsarán la competitividad internacional.

Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, internet industrial y los materiales nuevos, serán las que más se aprovecharán para impulsar las industrias locales y probablemente crearán combinaciones multidisciplinarias para impulsar la mejora del sistema industrial moderno y revitalizar así el desarrollo económico y social de la isla de Changxing.

Deben tenerse en cuenta los paquetes de servicios para el desarrollo comercial y la atracción del talento en esta oportunidad que tanto ha costado conseguir para el desarrollo de la isla. En palabras de la autoridad del distrito, el entorno comercial de primer nivel, los polígonos industriales innovadores con características propias y el talento para la innovación y el emprendimiento ayudarán a desarrollar una serie de empresas líderes de la industria que ofrezcan tecnologías avanzadas.

Los funcionarios públicos de organismos de la ciudad, ejecutivos de empresas estatales en Chongming y representantes de pueblos locales, polígonos industriales, empresas y asociaciones industriales asistieron a la ceremonia de firma.

FUENTE The Government of Chongming District

