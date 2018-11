Se celebra el primer Foro Internacional de Medios de Negocios y Grupos de Expertos de Huangpu para atraer el conocimiento global

GUANGZHOU, China, 3 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Como preludio de la Exposición Internacional de Importación de China (CIIE), la primera exposición mundial sobre importaciones de nivel nacional, que se celebrará en Shanghái, el 2 de noviembre comenzó, en la ciudad de Guangzhou, en el sur de China, el primer Foro Internacional de Medios de Negocios y Grupos de Expertos de Huangpu (Huangpu International Business Media and Think Tank Forum).

El foro, organizado por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Guangzhou del Partido Comunista de China, se centró en el favorecimiento de la reforma y la apertura y en la compartición del desarrollo económico, y atrajo a cientos de invitados participantes de las comunidades de la política, los medios, la academia y los negocios. Reunidos en el Distrito Huangpu de Guangzhou/Distrito de Desarrollo Económico y Tecnológico de Guangzhou (GETDD, por sus siglas en inglés), los presentes pudieron apreciar el panorama único y prometedor de las reformas y la apertura, y presenciar la profunda participación de Guangzhou en la economía global, así como sus esfuerzos y logros en la transformación de una ciudad de negocios en una reconocida por la innovación.

"Guangzhou, que combina tradición y modernidad, se ha convertido en una de las ciudades más atractivas y dinámicas de China. Este evento, celebrado en coincidencia con el 40o. aniversario de la política de reformas y apertura de China, muestra a Guangdong y Guangzhou como el mejor ejemplo", señaló el ex primer ministro francés Dominique de Villepin, y agregó que "China tiene muchas grandes propuestas, como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, que muestran la voluntad de comunicar y conectar".

Guangzhou es la frontera de la apertura y las conexiones globales, y Huangpu ostenta la mayor cantidad de compañías multinacionales y es el primer destino para sus inversiones en China. "Huangpu dejó de ser un páramo en el que solo crecían plátanos para convertirse en un distrito vibrante e innovador, en el que las industrias de alta tecnología se agrupan y la economía real goza de un sólido desarrollo", dijo Zhou Yawei, secretario del Partido de Huangpu.

El milenario Puerto de Huangpu se usó durante un siglo para desarrollar el Sistema de Cantones (o, literalmente, el único sistema comercial portuario de China). En 1984 Guangzhou fue designada como una de las primeras ciudades costeras abiertas, lo cual llevó al nacimiento del GETTD como el primer grupo de zonas de desarrollo nacional. Hoy se ha convertido en el principal sitio para el desarrollo de la economía real y las industrias emergentes estratégicas de Guangzhou, y es la base de innovación de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

El Distrito de Huangpu alberga 176 proyectos de inversión de compañías Fortune Global 500. Su capital extranjero entrante, en el lugar o bajo contrato, da cuenta de un tercio del total de la ciudad. Desde el año pasado, se han establecido en Huangpu muchos grandes proyectos, que van desde la planta de fabricación de paneles OLED generación 8.5 de LG y BeiGene, una compañía biofarmacéutica global, hasta el biocampus de GE.

China ha estado comprometida con la expansión de sus asociaciones con otros países, desde mercados tradicionales como los Estados Unidos, Europa y Japón, hasta mercados emergentes como América Latina, África y Asia. Guangzhou, con su desarrollo guiado por la innovación, se ha convertido, para la comunidad internacional, en la primera y principal ventana para observar la apertura y la cooperación global de China.

Para compartir los beneficios del desarrollo de China con la comunidad global, Guangzhou promueve incesantes esfuerzos para globalizarse y adquirir recursos importantes del exterior. Hasta el presente, Guangzhou alberga 34.000 empresas con fondos extranjeros de más de 130 países y regiones, y el capital extranjero en uso real supera los US$ 92.200 millones.

Según Zhou, a partir del 40o. aniversario, Guangzhou adoptará más medidas para seguir promoviendo la reforma y la apertura y para dar más impulso a la innovación.

Industrias emergentes estratégicas tales como las de la inteligencia artificial, la biomedicina, y las nuevas energías y materiales, han estado impulsando a Guangzhou a profundizar la cooperación internacional. "En una nueva ronda de reformas y apertura, debemos promover el desarrollo a través de las reformas y generar vitalidad mediante la apertura. Al hacerlo, apuntamos a convertirnos en una compañía Fortune Global 500 para el año 2020", declaró Li Chuyuan,

presidente de Guangzhou Pharmaceuticals Corporation, cuyos ingresos anuales superan los 100.000 millones de yuanes (US$ 14,5 millones).

En toda China está teniendo lugar de manera enérgica un nivel de apertura más alto, incluso en Guangzhou.

La 124a. Feria de Cantón concluye el 4 de noviembre, solo un día antes de la presentación de la CIIE en Shanghái, que, para el mundo, es un esfuerzo incesante de China por abrazar la nueva ronda de apertura.

"China continúa con su apertura a los mercados globales y ahora está más orientada a la calidad. Esta tendencia forjará una fuerza interna que impulsará a China a disfrutar del desarrollo sostenible y avanzar más con la globalización económica", afirmó Zhen Bijian, presidente del Instituto Chino para la Innovación y la Estrategia del Desarrollo.

Después de los profundos intercambios del foro, los participantes coincidieron en que las reformas y la apertura no solo han transformado a China, sino que también han repercutido en todo el mundo. "En los últimos 40 años, el crecimiento económico de China se ha expandido 80 veces. En una era en la que diferentes grupos de personas comparten los beneficios de la globalización económica, el mundo espera asociarse con China", señaló Michael Brunt, director de operaciones de The Economist.

