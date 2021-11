Se celebró con éxito el evento centrado en la generación Z y el futuro de la ciencia

-Se celebró con éxito "Diálogos entre laureados del mundo y la Generación Z": un evento centrado en la generación Z y el futuro de la ciencia

SHANGHAI, 12 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- ¿Cómo sería una conversación entre dos grupos diferentes, la Generación Z y las generaciones mayores? CGTN Think Tank, World Laureates Association (WLA) y National Communication Center for Science and Technology, CAST, trataron de averiguarlo en un evento que reunió recientemente a representantes de estos grupos. "Diálogos entre laureados del mundo y la Generación Z" reunió a científicos de renombre mundial de diversos campos, jóvenes científicos prometedores y personas influyentes de la Generación Z para explorar el papel del humanismo en esta era de la ciencia. Asistieron antiguos ganadores de Wolf Prize, Fields Medal, y el Premio Turing, que se relacionaron con famosos influenciadores chinos de Internet.