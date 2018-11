Se celebró el Foro de Diseño Innovador "Mejor diseño, mejor vida" de la Exposición Internacional de Importación de China

Respetando la propiedad intelectual y estimulando el poder original

La "Declaración de Shanghái" con tema principal "Respetando la propiedad intelectual y estimulando el poder original" fue expedida por el foro y atrajo la atención de los asistentes. Por un lado, las nuevas tecnologías, los nuevos diseños y los nuevos productos están emergiendo uno detrás de otro. Por otro lado, el plagio y la imitación se están extendiendo cada vez más, lo que ha obstaculizado seriamente el entusiasmo de los creadores originales. En este evento de innovación destinado a todo el mundo, la declaración identifica sin ninguna duda los puntos débiles del sector a nivel mundial, y también logra que la audiencia que participó en la Exposición Internacional de Importación de China tenga más opiniones sobre el tema.

El Foro, bajo el patrocinio de la Cámara de Comercio de Mobiliario y Decoración de China (CFDCC, por sus siglas en inglés) estuvo conjuntamente organizado por Yuexing Group y el comité de diseñadores de la Cámara de Comercio de Mobiliario y Decoración de China y coorganizado por DeTao Group. Las principales plataformas de innovación de diseño y famosos maestros del diseño, organizaciones del sector, institutos de diseño y empresas líderes de China, el Reino Unido, Alemania, Francia, los Estados Unidos, Italia y otros países presentaron de manera conjunta la Declaración de Shanghái: ceñirse al diseño original, combatir las copias y el plagio, fomentar los intercambios y la cooperación, crear una mejor vida juntos, practicar el nuevo modo de protección de los derechos de la propiedad, de creación de los derechos de la propiedad, y legitimar el uso de los derechos de la propiedad, fomentar la cooperación internacional en los servicios comerciales, acelerar la transformación y la actualización de las industrias, y conseguir asimismo calidad, eficacia e impulso para la transformación.

A juicio de Ding Zuohong, miembro de la CPPCC, miembro del comité permanente de ACFIC y presidente del consejo de Yuexing Group, la propiedad intelectual como recurso estratégico para las empresas e industrias, e incluso para los países que quieran mejorar su competitividad, ya ha alcanzado una posición importante y sin precedentes.

Esta declaración no es una declaración vacía, sino que recoge todas las voces y expectativas de este sector. Al ser una de las empresas líderes del sector, Yuexing Group tomó la iniciativa en el ejercicio de la fuerza. Ding Zuohong declaró: "En el futuro, en los complejos proyectos comerciales de Yuexing Group, como Yuexing Furnishings Mall y Global Harbor, debemos controlar y prevenir rigurosamente los productos falsificados y de imitación. Así mismo, esperamos fomentar la protección de los derechos de la propiedad intelectual en todo el sector de servicios".

Mientras tanto, con el objetivo de servir a toda la cadena industrial de "Mejor Vida", hay que reunir todos los recursos intelectuales y construir un modo de compartir recursos de diseño, fabricación y consumo a nivel mundial; la primera plataforma internacional de comercio se centra en el servicio de diseño -- "El Centro Comercial de Servicio de Diseño (mobiliario)" se situará en el Yuexing Furnishing Mall en el distrito de Putuo (Shanghái).

Creación del premio "AoTu Design" para estimular el diseño original

Para estimular el diseño original, el foro creó el premio "AoTu Design". El premio "AoTu Design" se divide en nueve categorías: diseño de mobiliario, diseño de interiores, textiles, accesorios para la casa, tecnología inteligente, alumbrado de diseño, instalaciones artísticas, exposiciones y aplicaciones de materiales. Estas nueve categorías representan las "nuevas maneras de conseguir una vida mejor". Cada categoría se compone de cinco premios: "Oro, madera, agua, fuero y tierra". Este premio se compromete a construir una plataforma internacional de acceso libre para compartir diseños, a través de la innovación impulsada por el diseño, la integración del sector, la innovación en los modelos, así como a lograr un mecanismo internacional para compartir los recursos intelectuales de diseño original, permitiendo que los diseños, la producción y los recursos de consumo se puedan compartir a nivel mundial.

Como anfitrión de este foro, la CFDCC comparó la relación entre el diseño y la vida con las dos caras inseparables de una moneda. Su base común es satisfacer las necesidades humanas y el objetivo es beneficiar a la humanidad. La vida es la base del diseño ya que ofrece fuentes y materiales para que este sea posible; el diseño es la necesidad de la vida y le aporta comodidad y belleza. El premio "AoTu Design" se promoverá a nivel mundial en forma de exposiciones, foros y eventos, y estimulará el poder del diseño internacional y original a través de esfuerzos para respetar y proteger plenamente los derechos de la propiedad intelectual. El primer premio "AoTu Design" se anunciará en marzo de 2019 en la "Feria Internacional del Mueble de China" en la provincia de Guangdong.

Promover la innovación de diseño y presentar una vida mejor

También se invitaron al foro a dos maestros profesionales para pronunciar discursos de apertura. El Sr. Hartmut Esslinger de los Estados Unidos es el padre del diseño industrial internacional. Es el fundador del lenguaje de diseño de Apple, un amigo de toda la vida de Steve Jobs y también el fundador del diseño de la empresa de renombre mundial Frog Design. Ha ganado el Premio Nacional de Diseño de los Estados Unidos a toda su carrera, el premio honorífico Rowe a toda su carrera, el Premio Europeo de Diseño a toda su carrera, y otro premios internacionales como el Red Dot, IF e IDEA. El Sr. Esslinger pronunció un discurso en el foro "Diseñando para una vida mejor" sobre la perspectiva de la innovación de diseño.

"Diseñar para lograr una vida mejor es de las cosas que hacemos hoy en día", dijo el Sr. Esslinger. "El día de mañana nos beneficiará enormemente". Él también piensa que China tiene grandes diseñadores y espera trabajar con ellos en muchos proyectos.

Peter Mackey, director de Chapman Taylor, también pronunció un discurso titulado "Innovar el concepto de diseño arquitectónico, presentando un precioso espacio habitable" desde la perspectiva de una buena relación. Él es el diseñador de interiores del proyecto Global Harbor de Yuexing Group en Shanghái.

"Sin el proyecto Global Harbor de Shanghái en 2006, y sin el apoyo de Yuexing Group, Chapman Taylor nunca llegaría tan lejos en China", dijo Peter Mackey. "El Global Harbor de Shanghái es un gran éxito que recibió visitas de más de 500.000 personas durante la primera semana después de su gran apertura. Podemos decir que diseñar es la búsqueda de la belleza, pero Global Harbor es el modelo con el que crear una vida mejor".

En la mesa redonda, Wang Min, como anfitrión y exrector de la Escuela de Diseño en la Academia Central China de Bellas Artes, habló con Ding Zuohong, presidente de la Cámara de Comercio de Mobiliario y Decoración de China (CFDCC), Wang Yongping, presidente de la Asociación Comercial Inmobiliaria de China, He Mai, diseñador destacado en Alemania, Yu Zhenwei, presidente adjunto del Instituto de Artes Visuales de Shanghái, Yu Jingyuan, presidente de Mengtian Group Co., Ltd., y Wu Xingjie, consejero delegado de AUPU Home Style Corporation Limited, entre muchos otros. Ellos analizaron y debatieron en profundidad las evoluciones futuras del contenido y del futuro desarrollo de "Respetando la propiedad intelectual y estimulando el poder original".

Todos los invitados a la mesa redonda coincidieron en que el consumo de China se ha ido actualizando, de la calidad a la marca, y ahora al "gusto". Por lo tanto, los elementos de innovación deberían añadirse en muchos aspectos para así satisfacer las necesidades de esta nueva era. Además, se debería mejorar la protección de los derechos de la propiedad intelectual ya que constituye una cuestión significativamente importante en todo el mundo y no solo en China.

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el volumen de comercio entre países a través de las licencias comerciales basadas en la "tecnología patentada" se ha incrementado en numerosas ocasiones cada año. La "protección de los derechos de la propiedad intelectual" puesta de relieve en el foro de innovación de diseño es un gran apoyo para fomentar la cooperación internacional en servicios comerciales.

