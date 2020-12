Se dan a conocer los ganadores de los Webnovel Spirity Awards Spring 2020

"Nuestro más sincero agradecimiento a cada autor que participó en nuestro evento Webnovel Spirity Awards Spring 2020. Tuvimos una respuesta abrumadora a este concurso con tantos autores talentosos emergiendo durante este evento e historias aún más maravillosas que se presentaron. Estamos increíblemente alentados por el entusiasmo mostrado por nuestra comunidad de escritura digital," dijo Sandra Chen, responsable de Webnovel Team.

Las participaciones ganadoras en las tres categorías principales y premios son:

Premio de Oro: 10.000 dólares estadounidenses

The Crown's Obsession

My Vampire System

Premio de Plata: 5.000 dólares estadounidenses

Hellbound With You

New Age of Summoners

Reincarnated As A Fox With System

Premio de Bronce: 2.000 dólares estadounidenses

Divinity: Against the Godly System

His Beautiful Addiction

Loving A Heartless Lawyer

Physics The Greatest Magic

The Evolution of a Goblin to the Peak

Haga clic para obtener más información sobre las participaciones ganadoras: https://bit.ly/2W6AxIN

Un evento clave para celebrar la floreciente escena de la literatura online en todo el mundo, los Webnovel Spirity Awards se lanzaron por primera vez en 2019 en Filipinas. Este año, comenzó a aceptar entradas en inglés de escritores de todo el mundo y seguirá siendo un evento anual, según el anuncio de Webnovel.

El concurso de escritura es una parte significativa del esfuerzo de Webnovel para crear una comunidad para escribir talento en todo el mundo y servir como un centro de incubación para escritores de literatura online. No sólo una plataforma donde los escritores, aficionados o profesionales, pueden publicar su trabajo, Webnovel también puede ayudar a monetizar todo el buen contenido y hacer realidad los sueños de los escritores.

"A lo largo de los años Webnovel ha construido una relación estable con autores, lectores y socios de adaptación de contenidos," según Sandra Chen. Los escritores pueden publicar contenido en Webnovel y los lectores pagarán por leer el contenido, generando ingresos para los escritores. Además, los socios de adaptación de la compañía pueden determinar qué novelas vale la pena adaptar en función de los comentarios de los lectores.

Webnovel también cuenta con un equipo de editores senior que ayudan a los escritores a pulir su trabajo para hacerlos más relevantes para las necesidades del mercado y los lectores. Además, la empresa ha impartido una serie de cursos de escritura online para ayudar a perfeccionar habilidades específicas para la creación de novelas web.

Los Webnovel Spirity Awards Spring 2021 están en proceso. Manténgase atento.

Acerca de Webnovel

Webnovel es una plataforma de literatura global online. Cuenta con más de 100.000 autores internacionales y más de 200 traductores de idiomas. Webnovel ha publicado más de 160.000 novelas originales y ha agregado más de 70 millones de visitantes en todo el mundo. China Literature contiene 8,9 millones de autores y 13,4 millones de obras de literatura que cubren más de 200 géneros y ha creado con éxito un gran número de obras literarias como Candle in the Tomb, The Graver Robbers' Chronicles, Nirvana in Fire, The King's Avatar, que fueron adaptadas en películas, series de televisión, animaciones, cómics y juegos. Tencent es su accionista y socio estratégico.

