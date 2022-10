Se distinguant par une conception remarquable, le dispositif OBD2 intelligent pour véhicules -- MUCAR CDE900 fait une percée dans l'expérience traditionnelle.

ONTARIO, Calif., le 22 oct. 2022 /PRNewswire/ -- Une panne de véhicule est le phénomène par lequel la voiture ne peut pas accomplir ses fonctions normalement, comme un moteur endommagé, une fuite d'huile de voiture, une défaillance du système d'éclairage et ainsi de suite. Lorsqu'un problème survient, le voyant de panne apparaît d'abord sur le tableau de bord. Cependant, il ne peut pas définir complètement la cause exacte du défaut à réparer. Par conséquent, les gens choisissent généralement de se rendre dans un atelier de réparation et doivent parfois payer des frais d'entretien élevés pour cela.

La société MUCAR lance maintenant un tout nouveau produit pour les conducteurs. MUCAR CDE 900, l'appareil de diagnostic OBD II intelligent avec un grand écran, une interaction intuitive et conviviale, est adapté à différents types de scénarios de diagnostic. Il fournit une variété de supports de diagnostic pour localiser les problèmes, il présente des informations plus intuitives pour les utilisateurs bricoleurs d'entrée de gamme.

De plus, MUCAR CDE900 adopte un écran tactile capacitif de 4 pouces, qui est plus grand que d'autres produits similaires sur le marché. Il lit et exploite parfaitement les données via l'écran tactile. Et les fonctions OBD II complètes ont permis d'identifier divers codes de défaut du véhicule. En plus des données de l'unité de contrôle du moteur et de la transmission, le module étendu peut également vérifier le système électronique ECM, TCM, ABS, SRS, jusqu'à 120 flux de données du système peuvent être en temps réel dans un écran large sur la base de graphiques, de courbes et d'autres formats.

MUCAR CDE900 prend en charge 16 langues, dont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, le japonais, le russe, le néerlandais, le hongrois, le slovaque, le grec, le roumain, le slovène, le croate et le polonais. Et il est compatible avec les véhicules dotés d'un port OBD II après 1996. De plus, cet appareil est capable d'effectuer un diagnostic complet pour 94 modèles de véhicules courants.

Le MUCAR CDE900 a un design compact et ergonomique qui le rend très confortable à utiliser en main, surtout pour ceux qui ne veulent pas d'un appareil encombrant. Les clients peuvent ainsi le transporter facilement partout et il n'est pas nécessaire de le recharger dans le véhicule. Pour visualiser, communiquer et partager l'état du véhicule et l'expérience d'entretien à tout moment. Si les utilisateurs veulent vivre une expérience de bricolage différente et rentable, avec une offre spéciale à partir de 49,90 $, le MUCAR CDE900 est ce qu'il leur faut.

