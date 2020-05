Se estudian los retos de alquiler de eMobility en un nuevo documento de Quectel

SHANGHÁI, May 18, 2020 /PRNewswire/ -- Quectel ha publicado un nuevo documento titulado 'Why GNSS for eMobility must balance precision, price, power and packaging'. El documento detalla los retos a los que se enfrentan los proveedores de eMobility al permitir vehículos como eScooters y eBikes situados en cañones urbanos profundos. Examina porqué los datos de localización precisos serán vitales al permitir que la industria de la monta compartida cumpla con la normativa de restringir el uso de la eMobility en las aceras y otras zonas.

El documento explica por qué la adopción de un módulo GNSS que ofrece un receptor de múltiple constelación GNSS con capacidad de banda dual L1 y L5 reduce de forma considerable la cifra de satélites que puede seguir un vehículo. Esta capacidad, que se ve aumentada por la información de navegación por estima, proporciona una enorme mejora para su posicionamiento en cañones urbanos profundos y puede lograr una mejora de 10 veces en lo que respecta la precisión de localización.

Los datos de prueba de conducción llevados a cabo en un eScooter en San Francisco por medio del especialista en soluciones de posicionamiento HYFIX están incluidos en el documento para demostrar la precisión mejorada ofrecidas por la capacidad de navegación por estima L1 y L5. El documento establece también cómo Quectel LC79D permite a la industria de eMobility su capacidad de adherirse a la fusión de los diferentes sensores en una huella muy pequeña y con unos costes incrementales muy bajos con una precisión sin precedentes.

"Los proveedores de eMobility se enfrentan a retos sustanciales cuando hacen frente a la localización en entornos urbanos profundos", destacó Mark Murray, vicepresidente de ventas de GNSS y automoción de Quectel. "Lo primero y más importante, los clientes necesitan ser capaces de encontrar el vehículo y las ciudades han de asegurarse de que estas eBikes y eScooters son operadoras en localizaciones con acuerdos mutuos. Este documento debate acerca de los temas a los que se enfrentan los proveedores de eMobility y claramente defienden que LC79D es la solución perfecta para este mercado".

Lea el documento a través de http://www2.quectel.com/l/467361/2020-05-15/djd88s

Acerca de Quectel

Nuestra pasión por conseguir un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación IoT. Como organización muy centrada en los clientes, creamos módulos celulares superiores y GNSS respaldados por un apoyo y servicios excepcionales. Nuestro equipo mundial creciente formado por 1.600 profesionales, el mayor dentro de la industria mundial de los módulos IoT, asegura que somos los primeros en el mercado y que seguimos estableciendo el ritmo del desarrollo. Cotizando en la Bolsa de Valores de Shanghái, nuestro liderazgo internacional se dedica al avance de IoT en todo el mundo.

