Se firman acuerdos por 500.000 millones de yuanes en la Expo Central China 2019

NANCHANG, China, 22 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- La Expo Central China 2019 ha sido testigo de la firma de 406 proyectos en seis provincias de China central por 483.513 millones de yuanes, mientras los inversores globales buscan aprovechar el potencial de crecimiento de la región emergente del país.

Destacando el alto nivel de apertura y el desarrollo de alta calidad, la exposición tuvo lugar del 18 al 20 de mayo en Nanchang, en la provincia oriental china de Jiangxi, y atrajo a alrededor de 6000 visitantes, entre los que se incluyeron funcionarios gubernamentales, emprendedores y académicos.

En particular, asistieron a la muestra directivos sénior de 97 firmas extranjeras y más de 100 compañías chinas del más alto nivel. Durante el evento se llevó a cabo un seminario específico con el fin de relevar las dificultades y problemas que enfrentan las corporaciones multinacionales al desarrollar la región central, reunir sus perspectivas y recomendaciones sobre políticas para mejorar el entorno de inversiones de China, y analizar las tendencias de cooperación internacional en la nueva era.

También se hizo un simposio sobre la concreción de transferencias industriales en las zonas de desarrollo económico a nivel estatal de China central, a fin de analizar cómo mejorar el entorno de negocios, practicar el nuevo concepto de desarrollo, optimizar el despliegue industrial y llevar a cabo transferencias industriales desde las regiones costeras.

Los proyectos contratados involucran principalmente fabricación avanzada, nuevas energías, nuevos materiales, información electrónica, turismo cultural, infraestructura urbana y energética, biomedicina y otras industrias. Entre ellos se firmaron 51 proyectos con inversión extranjera, con contratos por una suma total de 10.466 millones de dólares estadounidenses. Hubo 355 proyectos con inversión local, con contratos por una suma total de 412.344 millones de yuanes. En su carácter de anfitriona, la provincia de Jiangxi firmó 198 proyectos, con contratos por un valor total de 170.450 millones de yuanes.

La historia de la Expo Central China es exactamente el proceso de expandir la apertura y acelerar el desarrollo de la región central. Las estadísticas muestran que el PIB de la región central alcanzó los 19,27 billones de yuanes en 2018, que representan el 21,4 por ciento del total del país. Las tasas de crecimiento de su industria, inversiones, consumo e importaciones y exportaciones estuvieron todas a la vanguardia entre todos estos sectores a escala nacional, lo que señala la mejora de la solidez integral de la región.

