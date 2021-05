Se inaugura el IFF 2021 con iniciativas ecológicas para un futuro más sostenible

PEKÍN, 30 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- El Foro Internacional de Finanzas (IFF) inicia hoy sus dos días de las Reuniones de Primavera de 2021. Bajo el título Global Governance and Development in the Post-Pandemic Era (Gobernanza y desarrollo global en la era pospandemia), la reunión busca ofrecer una plataforma de debates profundos sobre la cooperación internacional y la gobernanza global, a la vez que promueve el desarrollo y colaboraciones en iniciativas con bajas emisiones de carbono, finanzas sostenibles, cambio climático, temas de salud pública, así como iniciativas de la Franja y la Ruta (BRI). El público de todo el mundo puede asistir a las reuniones virtuales aquí.

"Hemos visto avances en nuestra lucha contra la pandemia, sin embargo, aún enfrentamos una década perdida para el desarrollo y serios contratiempos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 ", señaló Antonio Guterres, secretario general de la ONU, durante su discurso de apertura.

"Revertir esta trayectoria requiere una respuesta global y multilateral más concertada en varios frentes, que incluya acciones urgentes para cerrar la brecha global de vacunación, más apoyo a los países en desarrollo que están al borde de una crisis de deuda, y recuperación resiliente de la pandemia y la crisis del cambio climático", agregó Guterres.

"La recuperación global está en marcha, pero los caminos y el ritmo están divergiendo peligrosamente... Estaremos enfrentando gran incertidumbre hasta que esta pandemia realmente termine", expresó en su discurso Kristalina Georgievain, presidenta del FMI. "Los legisladores deben tomar las acciones correctas ahora, dándoles a todos una oportunidad justa frente a la vacuna, la recuperación y el futuro".

Ella cree que China ha desempeñado un papel importante en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Duda del G20 y en el marco común para la reestructuración ordenada de la deuda. El país también ha demostrado su actuar apoyando los servicios de préstamos en condiciones favorables del FMI. China está mostrando esfuerzos a una escala nunca antes vista para acelerar la vacunación, a la vez que entrega un suministro equitativo de vacunas a otros países.

"La salud pública es un bien público global", manifestó en su discurso José Manuel Barroso, copresidente y presidente de IFF de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización. "Tenemos que enfrentarlo además a nivel mundial y, si es posible, con el verdadero espíritu sincero de cooperación y solidaridad".

Casi 500 líderes de los mundos de gobernanza, finanzas, negocios e instituciones académicas participan en la reunión.

