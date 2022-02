Se inicia el pregistro para iOS y Android de "Chromatic Souls: AFK Raid", el primer juego de cadena de bloques de Com2uS Holdings

El nuevo sitio web global, que se lanzó el 9 (KST), presenta un video de avances y los contenidos principales de "Chromatic Souls: AFK Raid", así como información sobre NFT y tokens de juego para elevar las expectativas de los usuarios de todo el mundo antes del lanzamiento oficial. Se presentará también la hoja de ruta anual para que los usuarios revisen los principales planes de un vistazo. El prerregistro se puede realizar a través del sitio web y se entregarán recompensas especiales como "desplazamiento cromático", "oro", "mineral de hierro", etc. a los usuarios que se prerregistren.

Se han abierto también canales comunitarios oficiales para usuarios de todo el mundo. Ahora los jugadores pueden interactuar entre sí, compartir opiniones y reunir información sobre el juego a través de Discord, Twitter y Medium, etc. Las últimas novedades se actualizarán continuamente en el sitio web y también se podrán recibir como boletín electrónico.

"Chromatic Souls: AFK Raid", desarrollado por Com2uS Holdings, es un RPG táctico que se destaca por su ilustración sensorial y sus partidas estratégicas. Los jugadores pueden hacer uso de varios equipos, habilidades y clases de personajes para tomar control del juego. Los equipos de NFT son un elemento central del juego y se pueden obtener a través de la elaboración o el comercio. Los jugadores también pueden adquirir tokens de juego exclusivos de "Chromatic Souls: AFK Raid" al derrotar a otros jugadores o a monstruos feroces durante sus aventuras. Se está trabajando para que estos tokens dentro del juego se utilicen como parte del ecosistema de la cadena de bloques C2X.

Com2uS Group planea agregar más de 10 títulos basados en cadena de bloques a su línea de productos este año. Además de las impactantes obras maestras basadas en IP probadas en el mercado global como "Summoners War: Chronicles", "World of Zenonia", "Baseball Superstars", los juegos de cadena de bloques de importantes socios como "The Great Merchant M", "Hi Ella", "Kritika Online" y "Project Alchemist (nombre tentativo)" también alientan las expectativas.

Para obtener más información sobre "Chromatic Souls: AFK Raid", visite el sitio web oficial y únase a los canales de la Comunidad.

[Enlaces]

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1740278/Image__Chromatic_Souls_AFK_Raid.jpg

FUENTE Com2uS

SOURCE Com2uS