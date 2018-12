Se lanza Coinsquare en la Unión Europea

TORONTO, December 19, 2018 /PRNewswire/ --

La plataforma de cotización de criptodivisas permitirá a los usuarios proporcionar cuentas de fondos de inversión utilizando múltiples decretos de divisas

En un movimiento que expande su oportunidad de mercado en un 1.200%, Coinsquare, una de las principales plataformas de comercialización del mundo para cotización de Bitcoin, Ethereum y otras criptodivisas, anunció su lanzamiento simultáneo en 25 países de la Unión Europea. Coinsquare anunció primero su intención de lanzamiento en Europa a principios de este año. Los clientes europeos ya disponen de acceso a la gama completa de criptodivisas y servicios de Coinsquare. Esto supone la primera expansión internacional para Coinsquare, que hasta la fecha solamente estaba disponible para los clientes de Canadá.

"From our earliest days, Coinsquare has been focused on building the most compliant and secure trading business in the cryptocurrency space. After building a great deal of new infrastructure, achieving a successful third party financial audit, and securing top-tier Canadian banking, we felt the time was right to expand our offering to another market. We decided to begin with Europe given the size of the opportunity and our ability to offer something unique to that market," said Cole Diamond, CEO of Coinsquare. "Europe is a rapidly-growing cryptocurrency market and the cryptocurrency community there is excited to have an option that puts security, compliance, and risk management at the forefront of its offering."

Los clientes europeos ya pueden disponer de sus cuentas de fondos de Coinsquare con una variedad de métodos de fondos. Los usuarios europeos dispondrán de acceso a los principales servicios de Coinsquare, incluyendo la compra y cotización de criptodivisas, servicios de conserjería Coinsquare Wealth, Coinsquare APIs para clientes B2B y Coinsquare Capital Markets para inversores de familia institucionales y de familia.

Si desea conocer más acerca de Coinsquare, visite la página web coinsquare.com.

Acerca de Coinsquare

Coinsquare es una de las principales plataformas de cotización de criptodivisas del mundo para Bitcoin, Ethereum y otras criptodivisas. Desde su fundación en el año 2014, nunca hemos perdido una moneda.

Al seguir estando centrada de forma inalterable en la transparencia, mitigación de riesgos y construcción de una cultura de mente abierta, Coinsquare tiene como finalidad crecer como compañía de servicios financieros de múltiples facetas anclada a la tecnología blockchain, ofreciendo servicios de comercialización al por menor para criptodivisas y un comercio de criptodivisas Coinsquare API para clientes B2B.

Stefan Palios, stefan.palios@coinsquare.com , +1-416-709-3592

SOURCE Coinsquare