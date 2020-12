Se lanza Fenty Skin al por menor a nivel global

"Siempre he querido asegurarme de que la gente tiene acceso a unos excelentes productos de belleza y de cuidado de la piel. Poder llevar Fenty Skin hasta Sephora en todo el mundo, además de Boots y Harvey Nichols, indica que la gente en todo el mundo dispondrá de la capacidad de disfrutar de una experiencia al por menor de Fenty Skin, además de Fenty Beauty, todo ello bajo un mismo techo" – Rihanna

SAN FRANCISCO, 29 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Fenty Skin – la marca de presentación de cuidado de la piel de Rihanna – estará disponible en Sephora, Boots y Harvey Nichols en localizaciones selectas de todo el mundo desde el 26 de diciembre de 2020. Rihanna ha desarrollado Fenty Skin en asociación con Kendo Brands, desarrollador de belleza propiedad de LVMH, a principios de año con la misión destacada de proporcionar soluciones sencillas para todos los tonos y tipos de piel. Con esta expansión, Fenty Skin se va a convertir en más accesible para un mayor número de consumidores, contando con localizaciones en 30 países.

Fenty Skin representa The New Culture of Skincare, proporcionado un cuidado de la piel limpio, sin complicaciones y eficaz para todos. Todos los productos de múltiples tareas son sencillos de usar y están llenos de beneficios. Todo se ha diseñado para complementarse con el maquillaje de Fenty Beauty, y se ha probado para todo tipo de pieles y tonos, que funcionan de forma integral en su conjunto. Con la expansión al por menor de Fenty Skin, los compradores podrán navegar de forma sencilla y disfrutar de Fenty Skin y Fenty Beauty bajo un mismo techo.

Inspirada por su estilo de vida global, Rihanna reúne los ingredientes de todo el mundo y los empareja con lo más destacado del cuidado de la piel, como el ácido hialurónico y la niacinamida, consiguiendo resultados clínicamente demostrables. Ha priorizado las fórmulas limpias que son además veganas, se han testado sin crueldad, no tienen gluten y son conscientes con el planeta: el spf hidratante de día es respetuoso con los arrecifes de coral, y el envoltorio ha priorizado los materiales reciclados y los paquetes rellenables inteligentes que siguen teniendo un tacto lujoso. Además, ha elevado la experiencia completa con agilidad, texturas únicas y cálidas y esencias limpias y deliciosas. Gracias a Fenty Skin, Rihanna comparte sus rutinas de cuidado de la piel de la vida real para conseguir una complexión brillante y saludable para la mañana y la noche.

El surtido de Fenty Skin incluye lo siguiente:

Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser (25 dólares), un desmaquillador y limpiador todo en uno con una espuma cremosa que elimina la suciedad, aceite y maquillaje de larga duración sin secar la piel.

Fat Water Pore-Refining Toner Serum (28 dólares), un híbrido de serum y tónico revolucionario que entra en los poros, mejora la imagen de los puntos negros, fortalece, suavidad y lucha contra los brillos — todo ello sin decapar la piel.

Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen (35 dólares, recarga 30 dólares), hidratante y pantalla solar todo en uno que es ligero, sin aceite y realmente invisible en todas las notas de la piel gracias a su tono de piel rosado suave. Corrige la deshidratación, descoloración y los puntos negros, siendo respetuoso con el maquillaje – sin realizar pilling ni flashback. Y además de todo esto, se puede rellenar.

Instant Reset Overnight Recovery Gel-Cream (40 dólares; recarga 36 dólares), hidratante rico de gel cremoso que hidrata al instante, reduciendo el aspecto de las finas líneas y arrugas para revelar una complexión más destacada y refrescante por la mañana. En solo una semana, los poros y los puntos negros tienen mejor aspecto también. Y además, se puede rellenar.

Fenty Skin Start'r Set (40 dólares), un set de 3 piezas que contiene Total Cleans'r, Fat Water e Hydra Vizor en tamaños mini de viaje.

