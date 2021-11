Se lanzó en Glasgow la GGI-OSOWOG, la primera red trasnacional de paneles solares del mundo

El anuncio estuvo acompañado de la declaración de One Sun avalada por 80 países miembros de la ISA, en la que se afirma: "Concretar la visión de One Sun One World One Grid a través de redes verdes interconectadas puede ser transformador y nos permitiría a todos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de prevenir los peligros del cambio climático, acelerar la transición hacia la energía limpia y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Estas iniciativas pueden incentivar inversiones ecológicas y generar millones de puestos de trabajo de calidad. Al compartir la energía solar, podemos ayudar a construir un mundo más pacífico y próspero".

El proyecto, liderado por los gobiernos de India y el Reino Unido, e implementado por la ISA, en asociación con el Grupo del Banco Mundial, tiene como objetivo aprovechar la energía solar de todos los lugares donde brille el sol, lo que garantiza que la electricidad generada circule hacia las áreas que más la necesitan. La GGI-OSOWOG reunirá a una coalición global de gobiernos nacionales, organizaciones financieras y técnicas internacionales, legisladores, operadores de sistemas de energía y líderes de conocimiento para acelerar la construcción de la nueva infraestructura necesaria para un mundo impulsado por energías limpias. De esta forma, el proyecto busca reducir la dependencia de energías no renovables como el carbón al permitirles adquirir energía solar de bajo costo de otros países.

Como el organismo principal que dirige y ejecuta el proyecto, la ISA se propone ayudar a movilizar 1 billón de dólares en financiación hacia 2030 para asistir a los países en desarrollo en la ampliación de sus redes de energía solar para hacer frente a sus necesidades de acceso a la energía, seguridad energética y transición energética. En general, la iniciativa se considera un avance significativo y audaz en la hoja de ruta de la transición solar de la ISA, y contribuirá en cierta medida a la concreción de su visión para un futuro de energía solar.

Durante su participación en el evento de hoy, el primer ministro de India, Narendra Modi, expresó: "One Sun, One World, One Grid no solo reducirá las necesidades de almacenamiento, sino que también mejorará la viabilidad de los proyectos de energía solar. Esta original iniciativa no solo reducirá las huellas de carbono y el costo de la energía, sino que también abrirá nuevos caminos para la cooperación entre diferentes países y regiones.

"Este es el momento para la idea que origina la iniciativa One Sun One World One Grid y las redes eléctricas ecológicas. Si el mundo debe avanzar hacia un futuro limpio y ecológico, estas redes trasnacionales interconectadas serán soluciones clave. Felicito a la Alianza Solar Internacional y a la presidencia de la COP a cargo del Reino Unido por acercarla a su implementación".

En el evento también pronunció un discurso el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien declaró: "Lo que queremos es aprovechar estos inventos, estos avances, y conseguir la financiación y el apoyo que necesitan para garantizar que se expandan en todo el mundo".

En su discurso durante el evento de lanzamiento, el presidente Joe Biden comentó en apoyo a la iniciativa GGI-OSOWOG: "Debemos ampliar las tecnologías limpias que ya están disponibles comercialmente y son competitivas en costos como la energía eólica y la solar".

Tras el anuncio, Ajay Mathur, director de la ISA, señaló: "Esta red tiene el potencial de ser una maravilla moderna de la ingeniería y un catalizador para mitigar eficazmente el cambio climático en la próxima década. La declaración de One Sun es multilateralidad en acción, y los líderes del mundo se unen para impulsar cambios sostenibles de impacto para un planeta más limpio y una economía más ecológica.

"Creemos que podemos fomentar y lograr una recuperación ecológica a través del poder de la energía solar y otras energías renovables, y de nuestros esfuerzos colectivos, mediante la transición de los combustibles fósiles a un futuro solar y la apertura de suministros de electricidad asequibles y renovables a los mercados históricamente menos favorecidos".

En el marco de los planes que se darán a conocer hoy, la ISA busca impulsar una red de redes verdes interconectadas en los próximos años. Como parte de su primera fase, el proyecto impulsará la interconectividad en Oriente Medio, Asia Meridional y Asia Sudoriental. La segunda fase se enfocará en los grupos de energía en África, y la tercera impulsará las interconexiones de redes ecológicas globales.

El concepto de red global fue presentado por primera vez por el primer ministro de India Narendra Modi en octubre de 2018, durante la primera asamblea de la ISA. En mayo de 2021, el Reino Unido se comprometió a brindar apoyo técnico, financiero y de investigación para el proyecto OSOWOG.

Acerca de la Alianza Solar Internacional

La Alianza Solar Internacional (ISA) se lanzó durante la COP21 celebrada en París y recientemente amplió el número de países miembros, y ahora incluye a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. En la actualidad, cuenta con 90 países signatarios y 193 miembros potenciales. La ISA ofrece una plataforma exclusiva para la cooperación, a través de la cual la comunidad mundial (incluyendo gobiernos, organizaciones bilaterales y multilaterales, corporaciones, industrias y otros sectores de interés) puede contribuir a lograr el objetivo común de aumentar el uso y la calidad de la energía solar para satisfacer las necesidades energéticas de sus potenciales países miembros de manera segura, conveniente, asequible, equitativa y sostenible.

