SE ON VIRALLISTA: MAAILMAN UUSIN IHME LIITTYY ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONALIIN

Johtava risteily-yhtiö vastaanottaa uusimman ja innovatiivisimman risteilyaluksensa, Wonder of the Seas

Wonder of the Seas has officially joined Royal Caribbean International’s award-winning lineup of ships. The next of the revolutionary Oasis Class, the world’s newest wonder debuts the ultimate combination of new and returning adventures for all ages on March 4, in Fort Lauderdale, Florida, before sailing to the Mediterranean in May. (Photo credit: Sigrun Sauerzapfe aka Siggi) Wonder of the Seas has officially joined Royal Caribbean International’s award-winning lineup of ships. The next of the revolutionary Oasis Class, the ultimate vacation debuts adventures for all ages across thrills, entertainment, dining and nightlife on March 4, in Fort Lauderdale, Florida, before sailing to the Mediterranean in May. Highlights on board include eight unique neighborhoods, featuring the new Suite Neighborhood, an interactive, open-air play area for kids - Wonder Playscape - a new restaurant and bar, The Mason Jar, and more.

MIAMI, 31. tammikuuta 2022 /PRNewswire/ -- Seikkailuja maailman uusimman ihmeen kyydissä on kaikenikäisten lomamatkailijoiden horisontissa. Royal Caribbean International otti torstaina vastaan Wonder of the Seas-aluksen, joka on seuraava erittäin odotettu ja innovatiivinen alus risteily-yhtiön palkitussa aluskokoelmassa. Kolmen rakennusvuoden jälkeen Ranskan Marseillessa järjestettiin perinteinen lipunvaihtoseremonia Chantiers de l'Atlantiquen telakalla. Wonder debytoi virallisesti Floridan Fort Lauderdalessa 4. maaliskuuta ja aloittaa seitsemän yön risteilyt Karibialle ennen kuin suuntaa Barcelonaan, Espanjaan ja Roomaan tarjotakseen kesäseikkailuja Välimerellä.

Wonder-alusta Royal Caribbean -perheeseen oli toivottamassa tervetulleeksi Royal Caribbean -konsernin puheenjohtaja Richard Fain, Royal Caribbean -konsernin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Jason Liberty, Royal Caribbean Internationalin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Michael Bayley sekä Laurent Castaing, Chantiers de l'Atlantiquen Saint-Nazairessa, Ranskassa toimiva toimitusjohtaja.

"Wonder of the Seas tulee määrittämään risteilyn käsitteen uudelleen entistä rohkeammin ja suuremmassa mittakaavassa. Tämän aluksen lisääminen jo ennestään luokkansa parhaaseen aluskantaan nostaa yhtiön alan johtajaksi risteilyn uusilla ominaisuuksilla ja innovaatioilla," sanoi Jason Liberty, Royal Caribbean -konsernin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Tämä on jälleen yksi tapa, jolla tarjoamme maailmanluokan ikimuistoisia lomia vastuullisesti ihmisille ympäri maailman."

"Wonder of the Seas -aluksen toimitus on 30 kuukauden kekseliäisyyden ja kumppanuuden huipentuma yli kahdentuhannen sitoutuneen, alansa parhaan miehistön jäsenen ja työntekijän toimesta", sanoi Michael Bayley, Royal Caribbean Internationalin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Wonder nostaa ikoniset Oasis-luokan laivat uudelle ihmeen, innovaation ja seikkailun tasolle ja valmistaa näyttämön kevät- ja kesälomille, joita perheet ja kaikki muutkin matkustajat odottavat innolla tänä vuonna. Upouusien ominaisuuksien ja suosikkiaktiviteettien yhdistelmä, joka kattaa elämykset, viihteen, ruokailun ja yöelämän, on vertaansa vailla ja tekee uusimmasta ja innovatiivisimmasta aluksestamme maailman uusimman ihmeen ja uskomattoman lomakokemuksen Karibialla ja Euroopassa."

"Wonder of the Seas on uusi askel eteenpäin Oasis-luokan laivoille. Tiimimme ovat työskennelleet vaikeissa olosuhteissa hyvin yhtenäisesti pystyäkseen viimeinkin toteuttamaan suuria muutoksia, jotka ovat parantaneet aluksen suorituskykyä", sanoi Laurent Castaing, Chantiers de l'Atlantiquelta. "Wonder on todella loistava uusi laiva."

Wonder-aluksen kohokohdat

Viidentenä Royal Caribbeanin vallankumouksellisista Oasis-luokan laivoista, Wonder tarjoaa seikkailuja Royal Caribbeanille ensimmäisessä kahdeksassa ainutlaatuisessa ympäristössä kaikenikäisille lomailijoille. Nuoret ja sydämeltään nuoret voivat tutkia ja ihmetellä ympäristöä ja luoda muistoja lukuisilla eri tavoilla ja eri paikoissa, jotka on suunniteltu ajanviettoon perheen kanssa tai yksin, mukaan lukien seuraavat:

Suite-ympäristö – Uusi, kahdeksas ympäristö tarjoaa Royal Suite -luokan vieraille kohotetun aurinkosviittikannen uudessa paikassa. Sieltä löytyvät pulahdusallas, baari ja runsaasti lepotuoleja ja nurkkia rentoutumiseen sekä sellaisia suosikkeja kuin rannikkokeittiö, yksityinen ravintola, Suite Lounge ja suurin Ultimate-perhesviitti , johon mahtuu kymmenhenkinen perhe.

– Uusi, kahdeksas ympäristö tarjoaa -luokan vieraille kohotetun aurinkosviittikannen uudessa paikassa. Sieltä löytyvät pulahdusallas, baari ja runsaasti lepotuoleja ja nurkkia rentoutumiseen sekä sellaisia suosikkeja kuin rannikkokeittiö, yksityinen ravintola, Suite Lounge ja suurin , johon mahtuu kymmenhenkinen perhe. The Mason Jar Southern Restaurant & Bar – Suositussa ravintolauutuudessa on tarjolla eteläisiä perusruokia ja klassikoita uusine sävyineen brunssilla, illallisella ja yöpalalla, kuten esimerkiksi herkulliset maissiletut, etelän paistettu kana, rapupallot, katkaravut ja ryynit. Elämys päättyy elävään country-musiikkiin maalaistalotyylisessä ympäristössä amerikkalaisten viskien ja terästettyjen pirtelöiden kera.

– Suositussa ravintolauutuudessa on tarjolla eteläisiä perusruokia ja klassikoita uusine sävyineen brunssilla, illallisella ja yöpalalla, kuten esimerkiksi herkulliset maissiletut, etelän paistettu kana, rapupallot, katkaravut ja ryynit. Elämys päättyy elävään country-musiikkiin maalaistalotyylisessä ympäristössä amerikkalaisten viskien ja terästettyjen pirtelöiden kera. Wonder Playscape – Vedenalainen maailma -teemainen lasten leikkialue on täysin uusi seikkailujen maailma, jossa on liukumäkiä, kiipeilyseiniä, pelejä, mielikuvituksellisia palapelejä sekä kosketuksella aktivoitava, interaktiivinen seinämaalaus.

– Vedenalainen maailma -teemainen lasten leikkialue on täysin uusi seikkailujen maailma, jossa on liukumäkiä, kiipeilyseiniä, pelejä, mielikuvituksellisia palapelejä sekä kosketuksella aktivoitava, interaktiivinen seinämaalaus. Vue Bar – Parhaimmat happy hours -tunnit löytyvät uudesta saarekebaarista, josta avautuu päivällä panoraamanäköala yli valtameren. Auringonlaskun jälkeen se loistaa kirkkaana värikkäällä mosaiikkikatoksellaan.

– Parhaimmat happy hours -tunnit löytyvät uudesta saarekebaarista, josta avautuu päivällä panoraamanäköala yli valtameren. Auringonlaskun jälkeen se loistaa kirkkaana värikkäällä mosaiikkikatoksellaan. Caribbean Pool Deck – Karibialaisen tunnelman keskuksessa sijaitsee Lime & Coconut, josta löytyvät supernopeat vesiliukumäet, The Perfect Storm, lasten vesipuisto Splashaway Bay, Casitas, uima-altaan aurinkotuolit, elävä musiikki ja paljon muuta.

– Karibialaisen tunnelman keskuksessa sijaitsee Lime & Coconut, josta löytyvät supernopeat vesiliukumäet, The Perfect Storm, lasten vesipuisto Splashaway Bay, Casitas, uima-altaan aurinkotuolit, elävä musiikki ja paljon muuta. El Loco Fresh ja Cantina Fresca – Pikabaari täynnä meksikolaisia herkkuja, kuten tilaustyönä tehdyt tacot, burritot ja quesadillat, ja nyt uutuutena Cantina Fresca . Alallaan erikoistuneen baarin valikoimiin kuuluvat "aguas frescas ", margaritat ja muut meksikolaiset juomat.

Muita palaavia suosikkeja Wonder-aluksella ovat Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, Royal Caribbeanin uusin italialainen trattoria; korkein liukumäki merillä, Ultimate Abyss; uudelleen suunnitellut lasten ja teinien tilat Adventure Ocean, Social100 ja The Patio; FlowRider -surffisimulaattori, tuplakalliokiipeilyseinät, Central Park -ympäristö jossa on yli 20 000 viherkasvia, ja paljon muuta.

Tulevat Yhdysvaltain ja Euroopan risteilyt

Lähtö Fort Lauderdalesta – Wonder lähtee purjehtimaan Karibialle Fort Lauderdalen Port Everglades -satamasta maaliskuusta huhtikuuhun 2022. Seitsemän yön Itä- ja Länsi-Karibian reitteihin sisältyvät vierailut risteily-yhtiön yksityiseen saarikohteeseen, Perfect Day at CocoCay , sekä Bahaman Nassaulle, Hondurasin Roatanille ja Puerto Ricon San Juanille.

– lähtee purjehtimaan Karibialle Fort Lauderdalen Port Everglades -satamasta maaliskuusta huhtikuuhun 2022. ja reitteihin sisältyvät vierailut risteily-yhtiön yksityiseen saarikohteeseen, sekä ja Lähtö Barcelonasta ja Roomasta – Toukokuusta alkaen uusi Oasis-luokan alus ottaa kurssin kesälomille Välimerellä. Seitsemän yön läntisen Välimeren risteilyt vierailevat kuuluisissa kohteissa, kuten Napoli ja Firenze , Italiassa , Palma de Mallorca Espanjassa ja Provence Ranskassa.

– Toukokuusta alkaen uusi Oasis-luokan alus ottaa kurssin kesälomille Välimerellä. risteilyt vierailevat kuuluisissa kohteissa, kuten ja , , Lähtö Floridan Port Canaveralista – Ympärivuotinen seikkailu Wonder-aluksella alkaa marraskuussa 2022, kun Royal Caribbeanin uusin laiva seilaa Karibialle Port Canaveralin satamasta. Lomailijoille on tarjolla sellaisia kohteita kuin Perfect Day at CocoCay, Philipsburg, St. Maarten , Charlotte Amalie, St. Thomas sekä Cozumel, Meksiko.

Lisätietoja Wonder-aluksesta sekä nyt varattavissa olevista risteilyistä saat Royal Caribbeanin sivustolta.

Royal Caribbean International

Royal Caribbean International, jonka omistaa Royal Caribbean -konseni (NYSE: RCL), on toimittanut innovaatioita merellä yli 50 vuoden ajan. Jokainen laivaluokka on arkkitehtoninen ihme, jossa yhdistyvät uusin tekniikka ja elämykset nykypäivän seikkailunhaluisten matkailijoiden nautittaviksi. Risteily-yhtiö mullistaa lomia ja matkareittejä 240 kohteeseen 61 maassa kuudella mantereella, mukaan lukien Royal Caribbeanin yksityinen saarikohde Bahamalla, Perfect Day at CocoCay, joka on Perfect Day Island -kokoelman ensimmäinen. Royal Caribbean on myös äänestetty "Parhaaksi risteily-yhtiöksi" 19 vuotta peräkkäin Travel Weekly -lehden lukijapalkinnossa.

Media voi pysyä ajan tasalla seuraamalla @RoyalCaribPR Twitterissä ja käymällä sivustolla RoyalCaribbeanPressCenter.com. Saadakseen lisätietoja tai tehdäkseen varauksen lomailijat voivat soittaa matkaneuvojalleen, käydä osoitteessa RoyalCaribbean.com tai soittaa numeroon +1 (800) ROYAL-CARIBBEAN.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/1735595/Wonder_of_the_Seas_Delivery.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=M20cmlOAfMA

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/405217/Royal_Caribbean_International_Logo.jpg

SOURCE Royal Caribbean International