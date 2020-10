Se pone en marcha el registro de proyectos candidatos "IMTA Mountain Tourism Awards" 2020

GUIYANG, China, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Después del brote de la COVID-19, la demanda de vehículos recreativos (RV), campamentos y productos relacionados con la auto-conducción ha crecido. El turismo de montaña como punto de crecimiento nuevo dentro del segmento del turismo cultural puede cumplir mejor con las necesidades de los clientes de estar cerca de la naturaleza y preocuparse por la salud. La mayor parte ha hecho crecer sus necesidades de turismo de montaña desde la vista de las montañas y ríos para tener una experiencia de viaje en profundidad al tiempo que están cerca de la naturaleza y de la cultura local.

Frente a este marco, la International Mountain Tourism Alliance (IMTA) establece los "IMTA Mountain Tourism Awards", que buscan reunir la responsabilidad social y los valores que los practicantes del sector del turismo de montaña han establecido respaldar mientras que sigue estando adherida al concepto de innovación, respeto al medioambiente, ecología y desarrollo sostenible. Con los premios vistos como una oportunidad, la IMTA busca integrar los recursos y productos actuales de la industria, facilitando la inversión del turismo y la actualización del consumo basándose en el empoderamiento del capital y la tecnología, además de establecer un punto de referencia que lidere el progreso general de la industria del turismo de montaña.

El plan "IMTA Mountain Tourism Awards" 2020 es el de incluir cinco premios– "Mountain Tourism Sustainable Development Award", "Best Mountain Tourism Destination Award", "Best Mountain Tourism Outdoor Sport Award", "Best Mountain Recreational Vehicle Camping Award" y "Best Mountain Hiking Route Award". Cada uno de los premios se concederá para ayudar a tres de cada cinco candidatos. Todos los premios se entregarán en la 2020 IMTA Annual Conference que se prevé celebrar a mediados o finales de noviembre.

Se ha creado un jurado de expertos muy autoritario en relación a los premios procedentes de China, Alemania, Corea, Francia, Suiza, Estados Unidos y otros países en los campos de la planificación del turismo, medioambiente ecológico, arte y cultura y deportes de exterior.

Estos premios están abiertos a los destinos montañosos, atracciones montañosas, resorts de ski, compañías de deportes de exterior relacionadas con las montañas y negocios de acampada de RV. Para las organizaciones o empresas dispuestas a firmar, deberán enviar sus e-mails a [email protected] si desea más información y formularios de aplicación. El proceso de registro dura hasta el 31 de octubre.

