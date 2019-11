Se prevé la entrega de cientos de millones de paquetes navideños entre el Día de Acción de Gracias y el Día de Año Nuevo

WASHINGTON, 7 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) está listo para entregar más de 28 millones de paquetes diarios entre el 16 y el 21 de diciembre, con una entrega media de 20.5 millones de paquetes diarios durante lo que resta del año.

Con 800 millones de entregas de paquetes previstos entre el Día de Acción de Gracias y el Día de Año Nuevo, el Servicio Postal entrega más paquetes a domicilio que cualquier otro transportista.

El Servicio Postal ampliará la entrega dominical a partir del 24 de noviembre a ubicaciones con un elevado volumen de paquetes. USPS ya entrega paquetes los domingos en la mayoría de las principales ciudades, y prevé entregar más de 8 millones de paquetes durante los domingos de diciembre. Los carteros también entregarán paquetes por un cargo adicional el día de Navidad en localidades selectas.

El Servicio Postal se prepara todo el año para la temporada alta de días festivos. Esto incluye asegurarse de que se dispone del equipo adecuado para clasificar, procesar y entregar los volúmenes de correo y paquetes esperados. Se contratan trabajadores estacionales donde y cuando es necesario, y la tecnología se ha expandido para mejorar el rastreo de paquetes a través de las redes de procesamiento y transporte del USPS.

Los días de envío y entrega más ocupados

La época de mayor volumen de trabajo del Servicio Postal son las dos semanas antes de Navidad, cuando comienzan las compras de última hora. Se espera que el tráfico de clientes aumente a partir del 9 de diciembre, mientras que se prevé que la semana del 16 de diciembre sea la más ocupada para el envío y la entrega de correo y paquetes. Además, el Servicio Postal estima que unos 2,500 millones de piezas de correo de primera clase, incluyendo tarjetas de felicitación, serán procesadas y entregadas durante la semana del 16 de diciembre.

Ahorre el viaje al correo y realice sus envíos en línea

Los consumidores pueden usar el sitio usps.com para enviar sus paquetes y ahorrar viajes a la Oficina de Correos. El Servicio Postal anticipa que el 16 de diciembre será el día de mayor tráfico en línea, con más de 8.5 millones de consumidores que visitarán usps.com para recibir ayuda en el envío de regalos navideños. Se estima que cerca de 105 millones de consumidores visitarán usps.com entre el Día de Acción de Gracias y el Día de Año Nuevo.

El Servicio Postal estima que cerca de 400,000 consumidores utilizarán la función Click-N-Ship y otros servicios en línea el 16 de diciembre para pedir cajas de correo prioritario (Priority Mail) gratuitas, imprimir etiquetas de envío, comprar franqueo y solicitar la recogida de paquetes al día siguiente (next-day Package Pickup) sin costo alguno.

Fechas límite de envío para la temporada navideña de 2019

El Servicio Postal recomienda seguir las siguientes fechas límites de envío para recibir entregas antes del 25 de diciembre en la Oficina Postal del Ejército/Fuerza Aérea (APO), la Oficina Postal de la Flota (FPO), la Oficina Postal Diplomática/Consular (DPO) y en las direcciones domiciliarias nacionales*:

9 de dic. — APO/FPO/DPO ( para el código postal 093 solamente ) Correo prioritario y correo de primera clase

) Correo prioritario y correo de primera clase 11 de dic. — APO/FPO/DPO (todos los demás códigos postales) Correo prioritario y correo de primera clase

14 de dic. — USPS Retail Ground

18 de dic. — APO/FPO/DPO ( excepto el código postal 093 ) Correo prioritario exprés USPS

) Correo prioritario exprés USPS 20 de dic. — Correo de primera clase (incluyendo tarjetas de felicitación)

20 de dic. — Paquetes de primera clase (hasta 15.99 onzas)

21 de dic. — Correo prioritario

23 de dic. — Correo prioritario exprés*

Alaska

18 de dic. — Correo de primera clase de Alaska a EE.UU. continental

a EE.UU. continental 19 de dic. — Correo prioritario de Alaska a EE.UU. continental

a EE.UU. continental 21 de dic. — Correo prioritario exprés de Alaska a EE.UU. continental

Hawái

19 de dic. — Correo prioritario y correo de primera clase de Hawái a EE.UU. continental

21 de dic. — Correo prioritario exprés de Hawái a EE.UU. continental

*No es una garantía, a menos que se indique lo contrario. Las fechas son para entregas estimadas antes del 25 de diciembre. La fecha real de entrega puede variar dependiendo del origen, el destino, la fecha y hora de aceptación de la Oficina de Correos y otras condiciones. Se aplican algunas restricciones. Para los envíos de Correo prioritario exprés (Priority Mail Express) enviados entre el 21 y el 25 de diciembre, la garantía de devolución de dinero se aplica sólo si el envío no fue entregado, o si no se intentó la entrega, dentro de dos (2) días hábiles.

Entregas destinadas al servicio militar y al extranjero

El Servicio Postal también procesa el correo de los destinatarios del Departamento de Defensa (DoD) y del Departamento de Estado (DoS) en el extranjero. El DoD mide sus volúmenes de correo en libras y no en piezas, y el Servicio Postal prevé procesar más de 15 millones de libras de correo para los destinatarios del DoD y DoS entre el Día de Acción de Gracias y la víspera de Año Nuevo.

Más consejos para una exitosa temporada de correo y envíos navideños:

Utilice las cajas gratuitas de correo prioritario de tarifa fija (Priority Mail Flat Rate). Están disponibles en las oficinas de correos locales o en línea en usps.com/freeboxes .

. Facilite sus envíos con Click-N-Ship. Puede crear etiquetas de envío y pagar el franqueo en línea en usps.com/ship .

. Programe un recogido de paquetes gratuito cuando el cartero entregue su correo. Es gratis, independiente del número de paquetes. También se pueden programar recogidas en usps.com/pickup .

. Una novedad de este año es que el correo y los paquetes que pesan más de 10 onzas y/o que miden más de media pulgada de grosor no pueden ser depositados en una caja de recolección o dejados para que el cartero los recoja. En su lugar, llévelos a la ventanilla de una oficina de correos. Los clientes de Click-N-Ship no se ven afectados por este cambio.

Para obtener más información y noticias, incluyendo todas las fechas límite de envío de correo y paquetes a direcciones nacionales, internacionales y militares, visite la Sala de Prensa del Servicio Postal en el sitio usps.com/holidaynews.

El Servicio Postal no recibe contribuciones fiscales por sus gastos de operación y depende de la venta de franqueo, productos y servicios para financiar sus operaciones.

