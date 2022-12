Sé un Rey Mago con Amazon México y únete a esta causa

Dona un juguete para hacer felices a niñas, niños y jóvenes de Enseña por México

La campaña empieza este martes 27 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Amazon México unió esfuerzos de nuevo con la organización sin fines de lucro Enseña por México, comprometida a combatir la inequidad en la educación para las niñas y niños del país, para abrir una Lista de Deseos compuesta de juegos didácticos, juguetes y materiales didácticos de todo tipo para que cualquier persona pueda apoyar donando.

Dentro de los artículos que se pueden encontrar en la Lista de deseos de Enseña por México hay peluches, casas de muñecas, carritos, muñecas, juegos de mesa y juegos para armar.

¿Cómo donar?

Para participar, los clientes deberán ingresar a Amazon México y dar clic en la Lista de Deseos de Enseña por México, la cual estará activa a partir de este martes 27 de diciembre. Después, seleccionar el o los juguetes que quieran donar, agregarlos al carrito, seleccionar la dirección de Enseña por México y, por último, realizar el pago correspondiente con diversas formas de pago: pago en efectivo en tiendas OXXO, 7-Eleven, Circle K, Extra, Farmacias del Ahorro, Kiosco y Waldo's, además de los pagos con tarjetas de regalo Amazon, de crédito y débito, meses sin intereses y vales de despensa Up Sí Vale y Edenred.

Amazon México enviará los artículos donados directamente a Enseña por México, quienes harán llegar los juguetes a las niñas y niños, para asegurar que el aprendizaje a través del juego no pare. La compañía refrenda con esto su compromiso para sumarse a proyectos que sean parte de un cambio positivo en la sociedad.

¡Conviértete en un Rey Mago y contribuye a entregar miles de sonrisas a las niñas y niños que apoya la organización Enseña por México!

Conoce más sobre la causa social de esta ONG en su sitio web https://www.ensenapormexico.org/

