Seadronix dévoile le tout nouveau NAVISS pour un navire intelligent lors d'un salon maritime mondial

ULSAN, Corée du Sud, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Seadronix Corp., un développeur de premier plan de solutions alimentées par l'IA pour la navigation de navires intelligents et l'exploitation portuaire, a annoncé qu'il lancera un nouveau service en septembre prochain au SMM 2022 (Foire et exposition maritime et technologique à Hambourg, en Allemagne, du 6 au 9 septembre). Seadronix est également membre du Born2Global Centre en Corée.

NAVISS Around-view UI

Le SMM, qui marque son 30e anniversaire cette année, est l'un des plus grands salons mondiaux de la construction navale et des technologies maritimes, avec plus de 2 200 entreprises participantes provenant de plus de 100 pays. Seadronix exposera son « système de surveillance de la navigation basé sur l'intelligence artificielle » (NAVISS) et son « système de surveillance de l'accostage basé sur l'intelligence artificielle » (AVISS) lors de cet événement. La première mondiale de NAVISS 1.0, qui se caractérise par une interface utilisateur conviviale et une technologie d'intelligence artificielle avancée, devrait attirer les armateurs et les compagnies maritimes européens qui s'intéressent de près aux navires autonomes.

NAVISS est une solution d'aide à la navigation pour les navires dans les zones côtières et les canaux étroits. Le système augmente la connaissance de la situation du pilote et du navigateur à bord en fournissant une vue à 360 degrés, la reconnaissance des objets océaniques environnants et des alertes de collision en temps réel sur le moniteur du pont. La reconnaissance instantanée des objets proches, tels que les petits bateaux et même les humains, a été rendue possible par la technologie d'IA avancée de Seadronix.

Après avoir été validé avec succès par de grandes entreprises de transport maritime et d'industrie lourde en Corée, NAVISS est actuellement dans la dernière ligne droite du processus d'installation sur des navires nationaux spécialisés. Des constructeurs de navires et des sociétés de transport maritime du monde entier ont également contacté la société pour lui demander des renseignements sur le produit. NAVISS 1.0 devrait être commercialisé l'année prochaine après son lancement à l'exposition.

Seadronix exposera également AVISS, une solution d'assistance à l'accostage et d'opération portuaire. Elle fournit des informations situationnelles en temps réel, telles que la distance restante jusqu'au poste d'amarrage et la vitesse d'approche, ainsi qu'une vue d'ensemble par le biais du service web AVISS. Le service sera disponible pour les utilisateurs tels que les opérateurs d'accostage (pilotes de port/remorqueurs) et la gestion portuaire (ports/opérateurs de terminaux).

Le port de Busan, classé sixième plus grand port du monde, et les ports d'Incheon et d'Ulsan ont adopté et utilisé AVISS. Un banc d'essai étendu pour AVISS devrait être créé au port d'Ulsan d'ici la fin de l'année, en coopération avec l'autorité portuaire d'Ulsan (UPA). Au cours du premier semestre de l'année prochaine, une version actualisée du service AVISS sera également lancée avec des fonctionnalités supplémentaires. La prévision du temps d'accostage et le temps moyen d'occupation des postes d'amarrage par navire seront fournis pour améliorer l'efficacité des opérations portuaires.

Byeolteo Park, PDG, a déclaré : « Dévoiler NAVISS aux constructeurs de navires et aux compagnies maritimes du monde entier lors de cette exposition renommée est une grande opportunité pour nous de pénétrer le marché mondial. » Il a ajouté : « En tant que société d'IA de premier plan proposant des solutions de navigation autonome en Corée, Seadronix présentera l'excellence de sa technologie d'IA et de ses produits innovants lors de l'exposition. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1886779/NAVISS_Around_view_UI.jpg

SOURCE Born2Global Centre